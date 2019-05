Se oprește curentul! Zonele afectate din București, Ilfov. Giurgiu Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara energie electrica, intre orele 9:00 - 17:00, consumatorii din Str. Emil Brosteanu, intre Str. Polona si Str Emil Balaban, si cei din Str. Cantonului si strazile adiacente. Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta in judetul Ilfov intre orele 9:00 - 17:00 in zona Centura Domnesti, B-dul Timisoara 121-135, Tipografia Everest 2001, in Balotesti, sat Saftica, Sos Bucuresti-Ploiesti si strazi adiacente, str. Ion Lahovari, Poiana Soarelui, Iasomiei, Antenei, Nalbei, Macesului, Bujorului, in Bragadiru, str. Marasesti, Arges, Targului, Vrabiei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

