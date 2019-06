Stiri pe aceeasi tema

- Doua motociclete s-au ciocnit duminica intr-o localitate din Vrancea, iar doi barbați și o femeie au fost raniți. Din primele cercetari ale poliției, unul din motocicliști a intrat pe contrasens și a intrat frontal in alta motocicleta care venea din sens opus. Barbatul de 35 de ani care ar fi produs…

- Dupa ce jumatate de an au tras de timp in procesul deschis de Prefectura, funcționarii Primariei Vilcelele au reușit sa fenteze instanța astfel incat sa nu fie amendați de judecator. Este vorba despre procesul prin care Prefectura cerea anularea soluției data de Parchetul de pe langa Judecatoria Rm.…

- Un tanar buzoian a ajuns la spital astazi dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de o alta condusa de un vrancean grabit. In timp ce conducea autoturismul pe str. Focsani, din directia Buzau catre Focsani, la intersectia cu str. M. Basarab, un sofer vrancean de 26 de ani ar fi patruns […] Articolul…

- Traficul este deviat in apropierea unei școli din Focșani, dupa ce o geanta de voiaj suspecta a fost observata langa poarta de acces, anunța MEDIAFAX.Poliția a fost sesizata prin apel la 112 ca in Focșani, la Școala „Elena Doamna", in aproprierea porții de acces, a fost abandonata o geanta…

- Pompierii din Constanta intervin, duminica, pentru asigurarea masurilor de protectie la o benzinarie din oras unde se inregistreaza scurgeri de gaz dintr-o statie GPL. Politistii au oprit traficul in zona. ISU Constanta intervine, duminica, cu noua pompieri, o autospeciala de stingere…

- Metalul, remiza, CSM Rm. Sarat, victorie degeaba Gloria a sarbatorit alaturi de suporteri, și in prezența reprezentanților Federației Romane de Fotbal, promovarea in Liga a 2-a. Sambata seara, in nocturna, pe Stadionul din Crang, echipa buzoiana a disputat ultimul meci acasa din acest sezon, partenera…

- • Metalul, deplasare la Focșani, CSM Rm. Sarat sta Sambata cu fotbal din nou pe stadionul din Crang, unde Gloria se intoarce dupa superba victorie din derby-ul cu Oțelul Galați, adjudecat la scor, 5-0. Adversara elevilor lui George Timiș este CSM Pașcani, una dintre surprizele inceputului de retur,…

- In timp ce autoritațile așteapta avizul de la Ministerul Mediului pentru ca vanatorii sa poata ucide un urs care a ingrozit doua comune din zona de munte a județului, fiara continua sa faca prapad in gospodarii. Sambata noapte, ursul a intrat și in curtea unei familii din satul Muscelu Caramanești și…