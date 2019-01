Stiri pe aceeasi tema

- Sentinta maxima stabilita de judecatorii ieseni in cazul studentului de la Iasi acuzat ca a injunghiat mortal un coleg si a ranit grav un altul. Aurelian Giosan (24 de ani) a fost condamnat la inchisoare pe viata.

- ARAD. Tentativa de omor a avut loc in luna aprilie a acestui an, la Curtici, in extravilanul orașului, la locuințele de serviciu aparținand Combinatului Agroindustrial Curtici. Agresorul banuia ca soția sa – mai tanara cu 12 ani – il inșela. Așa ca s-a decis sa afle daca temerile sale se…

- Magistrații Tribunalului București l-au condamnat pe soțul directoarei de gradinița, acuzat ca a injunghiat-o pe aceasta mortal chiar in fața instituției la inceputul anului, in condițiile in care aceasta avea un ordin de restricție impotriva lui, la inchisoare pe viața. Decizia nu este definitiva,…

- Educatoarea a fost injunghiata de fostul sot intr-o gradinita din sectorul 2 al Capitalei. Ea a murit cateva ore mai tarziu in sala de operatie. Cei doi divortasera, iar femeia avea un ordin de restrictie pentru fostul sot. Barbatul a fost prins de oamenii legii cand incerca sa se sinucida. Potrivit…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat la inchisoare pe viata pe sotul directoarei de gradinita, acuzat ca, la inceputul anului, a injunghiat-o pe aceasta mortal chiar in institutie. Decizia nu este definitiva.

- Christopher Precopia, 22 de ani, a fost acuzat de fosta lui iubita ca ar fi intrat in casa ei din Texas și a taiat-o pe piept cu un cutter. Texanul a fost șocat cand poliția a dat buzna și l-a arestat. Tanarul nu avea nicio idee de ce este reținut și care sunt acuzațiile care i se aduc, potrivit mirror.co.uk.…

- Nelu Ploieșteanu și soția lui au facut astazi parastasul lui Mihaița, care s-a stins din viața in luna aprilie. Artistul a vorbit despre cea mai neagra perioada din viața lui. „Eu l-am visat doar odata. Copiii mei il viseaza mereu. Chiar astazi, fetita mea l-a visat ca le dadea pepene sa manance. Fetele…