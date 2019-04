Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea publica astazi, in urma unui parteneriat cu inițiativa jurnalistica independenta Dela0.ro, o ampla analiza a cazului lui Danuț Silica. Copilul de trei a cazut pe 15 aprilie in fosa toaletei din curtea școlii, iar jurnaliștii Diana Oncioiu și Vlad Stoicescu au fost la fața locului, au contactat…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Iași, intrunit in ședința extraordinara in cursul zilei de marți, 16 aprilie, a luat decizia destituirii imediate a directorului Școlii Profesionale Braești, unitate de invațamant cu personalitate juridica in subordinea careia funcționeaza…

- Activitatile prevazute in Programul "Scoala altfel" au deschis poarta catre visare si creatie prin vizionarea a doua spectacole de teatru de inalta tinuta artistica. Micii spectatori din clasele primare au primit in dar la Teatrul Luceafarul, fantezia muzical-coregrafica Petrica si lupul, dupa Serghei…

- Un copil de trei ani din satul Buda, comuna Braiesti, a decedat in aceasta dupa amiaza in curtea scolii. Din primele informatii se pare ca a cazut in fosa septica de la scoala din localitate. In aceeasi curte cu scoala se afla si gradinita. Trupului micutului a fost gasit in jurul orei...

- Mai multe unitati scolare din judet au fost desemnate de catre Inspectoratul Scolar, in cadrul proiectului „Scoala pentru valori autentice", drept „Scoli ale Politetii" in urma evenimentelor desfasurate in luna februarie. Proiectul se afla in cel de-al doilea an de implelentare, unitatile de invatamant…

- Un invațator din Iași a corectat lucrarea unui elev din clasa a doua, care a scris „patinoar”, dascalul considerand ca varianta corecta este „patinuar”. Greșeala a fost descoperita dupa ce tatal copilului a postat fotografia lucrarii pe Facebook și a devenit virala, „sa apuna pe vecie acest sUare…

- Tatal unui elev din clasa a II-a de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Iasi a postat luni pe pagina sa de Facebook o parte din lucrarea fiului sau, in care invatatorul ii modifica cuvantul „patinoar”, in „patinUar”, sustinand ca forma din urma este cea corecta.