Schimbări majore pentru șoferii UBER și Taxify. Îi așteaptă zile negre Deosebirea fața de varianta inițiala care a fost pusa in dezbatere publica, acum, șoferii vor fi obligați sa utilizeze aparate de marcat și sa le dea clienților bonuri fiscale. „In cazul in care se incaseaza direct de la pasager, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ (proprietarul mașinii - n. red.) are obligația de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal (...), de a emite și inmana bon fiscal pasagerului, precum și de a emite factura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, miercuri, la intalnirea cu primarii municipiilor, ca are in vedere modificarea examenului de Bacalaureat in ceea ce priveste liceele tehnologice.

- Schimbari uriașe la platforma europeana de transport la cerere, Taxify. Conducerea companiei a hotarat schimbarea denumirii. Incepand de astazi, 7 martie, Taxify se va numi ,,Bolt'', care inseamna fulger.

- Focusul Facebook va trece in viitor de la postarile publice care stau acum la baza retelei sale sociale, la comunicarea securizata si efemera ce va putea fi folosita in special in cadrul celor trei aplicatii de chat pe care le detine. Zuckerberg a subliniat faptul ca una din cheile viitorului…

- In urma cu doua saptamani sute de taximetristi au protestat in fata Guvernului, nemultumiti de concurenta neloiala pe care le-o fac platformele de car-sharing. Proiectul de act normativ de modificare a Legii taximetriei nr. 38/2003 va fi publicat vineri pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale…

- Pensiile de stat ale romanilor vor fi stabilite in baza unei noi legi, iar proiectul acesteia este analizat de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), pentru a vedea daca este constituțional sau nu.

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat, marti, ca exista varianta ca primul semestru al anului scolar sa se încheie înainte de sarbatorile de iarna, dar sa fie micsorata vacanta.

- HOROSCOP. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, la ”Adevaruri ascunse”, horoscopul runelor pentru saptamana 7 - 13 ianuarie. Va fi o luna buna pentru cele mai multe dintre zodii, iar pentru unele va veni cu provocari mari. HOROSCOP Berbec - atenționare mare. Atenție cum acționeaza,…

- Schimbari importante in 2019 privind Inspecția Tehnica Periodica (ITP) la care șoferii trebuie sa-și aduca mașinile. O mofidicare majora este aceea ca posesorii de mașini mai vechi de 12 ani vor fi nevoiți sa treaca prin ITP in fiecare an, nu o data la doi ani cum era prevazut pana acum.