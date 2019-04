Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va accepta cererea guvernului de la Londra pentru o amanare a Brexit-ului, insa numai pana la data de 22 mai si numai daca parlamentul britanic voteaza saptamana viitoare acordul deja convenit privind retragerea Regatului Unit din UE, dar respins deja de doua ori de Camera Comunelor,…

- Regatul Unit trebuie sa prezinte un motiv pentru orice amanare a iesirii sale din Uniunea Europeana, a sustinut marti ministrul francez al afacerilor europene Nathalie Loiseau, care a adaugat ca un Brexit fara acord este posibil, informeaza Reuters. ''Aceasta incertitudine este…

- Regatul Unit a incheiat un aranjament pentru a continua sa faca comert cu Islanda si Norvegia in cazul unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana, a anuntat ministrul Comertului Liam Fox, relateaza digi24.ro.

- In cazul in care nu se ajunge la un acord, Guvernul britanic va fi nevoit sa amane data iesirii din UE sau sa paraseasca Uniunea fara acord, a adaugat acest diplomat. "Ei (britanicii) au (termen) pana la 10 martie, poate pana la 15 martie cel mai tarziu", a declarat diplomatul citat, precizand…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns marti la un acord provizoriu cu Parlamentul European referitor la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, in cazul in care aceasta din urma va parasi…

- In data de 19 februarie, Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European cu privire la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie in cazul in care Marea Britanie…

- Uniunea Europeana introduce o serie de masuri temporare si limitate pentru a asigura conectivitatea de baza a transportului rutier de marfuri si a transportului rutier de pasageri pentru a atenua cele mai grave perturbari in cazul in care Regatul Unit paraseste UE fara un acord negociat informeaza…

- Anumiti conservatori britanici ar putea regreta intransigenta lor cu privire la Brexit, a avertizat marti liderul grupului liberal (ALDE) din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, aflat la Strasbourg pentru sesiunea plenara a legislativului UE, transmite AFP. ''Este iresponsabil din partea partizanilor…