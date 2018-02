Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters si dpa. Persoana decedata este o femeie, iar alte 22, inclusiv trei copii, au suferit rani minore. Totusi,…

- Cuba i-a acordat viza diplomatului american Philip Goldberg, care va prelua in cateva zile conducerea ambasadei SUA la Havana, ca insarcinat cu afaceri, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un oficial american, citat in exclusivitate de Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a refuzat…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- Tom Shannon, subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice si diplomat de cariera, si-a prezentat joi demisia, o decizie considerata o lovitura data Administratiei Donald Trump, implicata in numeroase controverse internationale, afirma surse de la Washington. Tom Shannon a anuntat oficial…

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul al patrulea al anului trecut, o crestere sub asteptari, din cauza importurilor care au fost stimulate de majorarea cheltuielilor de consum, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Potrivit…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Azi, la Washington SCHIMBARE DE LOCATARI LA CASA ALBA! PLEACA BUSH, VINE CLINTON, SADDAM RAMINE „Invingatorul din Golf" cedeaza conducerea politica a lumii „invingatorului de la Little Rock" O stranie paralela: SALVE…

- Exact la un an dupa aceasta manifestatie umbrita de violente, procurorii capitalei federale au tras invatamintele din achitarea din decembrie a sase protestatari dintre cei aproape 200 de urmariti penal. In documentele judiciare inregistrate joi, aceiasi procurori au precizat ca, din cele…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters, conform Agerpres.Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur…

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.Presedintia sud-coreeana a difuzat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat joi ca a ridicat toate restrictiile in serviciile de acordare a vizelor, dupa ce Turcia a oferit asigurari la nivel inalt privind personalul turc din cadrul misiunilor diplomatice americane, temperand astfel tensiunile care persista de o luna intre cei doi aliati…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Premierul britanic Theresa May a vorbit, marti, cu presedintele SUA Donald Trump pe tema situatiei Ierusalimului, precum si pe tema Brexitului. Cei doi si-au urat Craciun fericit, insa nu a fost mentionata gruparea de extrema-dreapta Britain First, ale carei postari fusesera distribuite de Trump si…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, azi, pe un pod din comitatul Pierce, prabușindu-se și blocând benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orașului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite în urma…

- Mai multe persoane au fost ranite luni in urma deraierii unui tren de pasageri al companiei Amtrak pe un pod situat peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), relateaza Reuters si AFP, citand media locale. Accidentul s-a produs in localitatea DuPont, la nord de orasul Olympia,…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Un grup de barbati inarmati a ocupat o cladire in constructie din Kabul si a intrat intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona foarta populata din capitala afgana. transmite Reuters.

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Departamentul de poliție din New York a anunțat luni ca verifica informațiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters și dpa. Poliția new-yorkeza a anunțat pe Twitter ca o explozie 'de origine necunoscuta' a avut loc la intersecția dintre 42nd…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Michael Flynn a fost fortat sa demisioneze dupa numai o luna de la presupusele declaratii false date de el in cadrul unei anchete a FBI, in luna ianuarie, anul acesta. Flynn a fost forțat sa demisioneze in luna urmatoare, dupa ce a mintit Casa Alba despre intalnirea cu ambasadorul Rusiei,…

- Familia Trump a aprins pentru prima oara luminile de Craciul de la Casa Alba. Donald Trump și Melania au aparut pe scena, langa bradul uriaș de Craciun care a fost instalat in capitala SUA, Washington DC. Familia Trump a luat parte pentru prima oara la evenimentul de aprindere a luminițelor de Craciun.…

- Casa Alba a respins informațiile privind inlocuirea secretarului de stat Rex Tillerson, dupa ce mai multe publicații importante au scris ca acesta va fi schimbat in funcție cu șeful CIA, Mike Pompeo. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a afirmat ca Rex Tillerson „continua sa conduca Departamentul de…

- "Presedintele Trump l-a sunat pe presedintele chinez Xi in aceasta dimineata si i-a spus ca am ajuns in punctul in care China trebuie sa opreasca livrarea de petrol catre Coreea de Nord. Multe tari au facut sacrificii economice si politice majore prin intreruperea legaturilor cu Coreea de Nord.…

- Presedintele Donald Trump cere boicotarea CNN, continuand "razboiul" cu reteaua de televiziune, in timp ce administratia sa lupta impotriva incercarii AT&T Inc. de a cumpara compania care detine entitatea media, Time Warner Inc., relateaza News.ro.Trump a criticat propunerea de…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…

- Sapte presupusi membri ai Al Qaida au fost ucisi in noaptea de sambata spre duminica de o drona in sudul Yemenului, a anuntat un responsabil al serviciilor de securitate, citat de AFP. 0 0 0 0 0 0 Jihadistii presupusi se aflau la bordul a trei vehicule deplasandu-se din provincia…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlüt Cavusoglu, a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut, vineri, asigurari de la omologul sau american, Donald Trump, potrivit carora SUA nu vor mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP citate de Agerpres.…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Presedintele Donald Trump se afla la Casa Casa duminica dimineata (ora locala) in timpul incidentului, potrivit news.ro. O persoana a incercat sa sara un rand de suporturi de metal pentru biciclete folosite cu scopul de a crea un al doilea rand de garduri in jurul sediului Executivului, a…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…