- Comisia Europeana a cerut vineri Frantei sa recupereze ajutorul ilegal in valoare de 8,5 milioane euro acordat Ryanair la aeroportul din Montpellier, deoarece i-a oferit operatorului aerian irlandez un avantaj nedrept, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Ryanair a utilizat aeroportul din sudul…

- Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana, indicele sentimentului economic (ESI) a scazut in iulie pana la 102,7 puncte, de la 103,3 puncte in luna precedenta si 105,2 puncte in mai. Cifra comunicata de Executivul comunitar este mai mare decat estimarile analistilor intervievati…

- Comisia Europeana (CE) a amendat Sanrio, compania nipona din spatele brandului Hello Kitty, cu 6,2 milioane euro (6,9 milioane de dolari), pentru restrictionarea vanzarilor in blocul comunitar, transmit DPA si Reuters. In 2017, Executivul comunitar a lansat o investigatie privind distribuirea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat luni Belgia la plata unei amenzi zilnice de 5.000 de euro pentru incetinirea cu care introduce retele de Internet in banda larga in capitala Bruxelles, locul unde isi au sediul o serie de importante institutii europene precum Comisia Europeana si Parlamentul…

- Grecia se pregateste sa-si schimbe premierul si, implicit, Guvernul. Sunt alegeri legislative anticipate in aceasta tara, iar potrivit tuturor sondajelor, Alexis Tsipras si partidul sau, Syriza, vor pierde scrutinul in fata formatiunii Noua Democratie. Cetatenii Greciei vor vota duminica in cadrul alegerilor…

- Comisia Europeana a renuntat miercuri la demararea procedurii de deficit excesiv pentru Italia, dupa ce autoritatile de la Roma au luat masuri pentru a stopa cresterea datoriei, transmite Reuters. Executivul comunitar este dispus sa examineze toate informatiile din Italia privind finantele sale publice…

- Comisia Europeana nu va propune prelungirea regimului de echivalenta care permite burselor din Elvetia sa aiba acces direct la investitorii din UE, ceea ce inseamna ca acest acces se va incheia practic incepand cu data de 1 iulie, a declarat vineri pentru Reuters un diplomat european, potrivit agerpres.ro.Vineri…