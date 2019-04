Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a facut, joi seara, declaratii la Ministerul Justitiei. Toader a anuntat ca merge la Guvern si va prezenta demisia din functia de ministru al justitiei, urmand ca premierul Viorica Dancila sa ia o decizie. “Voi merge la Guvuvern și o sa am o alta intrevedere cu doamna…

- Toader a precizat ca in intalnirea pe care a avut-o cu Viorica Dancila miercuri seara, premierul i-a spus ca nu-i poate cere sa-si dea demisia, ci sa aprecieze el asupra situatiei. „Premierul mi-a spus ieri, textual: Eu nu pot sa va cer demisia, dumneavoastra apreciati, va ganditi si maine ne intalnim…

- "Nu am discutat despre demisie!", a declarat Tudorel Toader, pentru G4media.ro, dupa discutia cu premierul Viorica Dancila. In ultima perioada, Tudorel Toader, a fost criticat de mai multi lideri PSD, nemultumiti de activitatea sa la Ministerul Justitiei. Liviu Dragnea, l-a criticat,…

- "Va aduc la cunoștința demisia din calitatea de membru, cu o vechime de 15 ani, al Partidului Social Democrat, ca urmare a indepartarii PSD de valorile stangii europene. Demisia este valabila de azi, 29.03.2019", a scris Roxana Popa in demisia postata pe Facebook. Demisia șefei de cabinet…

- „Trendul populatiei penitenciare ni s-a spus ca e in scadere, in opinia si convingerea mea nu se datoreaza atat faptului ca s-a adoptat legea privind recursul compensatoriu, eu cred ca se datoreaza in primul rand modului in care legiuitorul penal si-a schimbat politica penala de prevenire si combatere…

- Protest extrem luni dimineața la Ministerul Justiției dupa OUG care modifica legile justiției. Cristian Dide, unul dintre cei mai vocali protestatari #rezist, s-a urcat pe o mașina de unde a aruncat cu oua catre sediul Ministerului Justiției. „Criminalule”, scandeaza Marian „Ceaușescu”, care se afla…

- Protestatarii au atacat din nou sediul Ministerului Justiției. Dupa atacul cu sos de roșii, protestatarii au manjit mașina ministrului Tudorel Toader, care era parcata in fața instituției, cu muștar. Și au anunțat, printr-un mesaj pus chiar pe mașina: "Noua ne-a sarit muștarul! Voi mai rezistați?".…

- Mai mulți protestatari Rezist, in frunte cu Marian ”Ceaușescu”, au atacat sediul Ministerului Justiției! Aceștia au aruncat cu sos de roșii, dupa ce in urma cu cateva zile au varsat vopsea roșie pe scarile instituției. Protestatarii au recurs la aceste gesturi, dupa ce Tudorel Toader a dat o OUG…