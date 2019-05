Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal politic imens a izbucnit in Austria cu opt zile inainte de alegerile europene, afectand puternic coalitia aflata la guvernare. Liderul partidului de extrema dreapta FPO, Heinz-Christian Strache, a demisionat sambata din postul de vicecancelar dupa aparitia unui filmulet in care promite contracte…

- Strache a fost prezentat in videoclipul publicat vineri, in care apare inainte de alegerile din 2017, intalnindu-se cu o femeie care se prezinta ca o nepoata a unui oligarh rus si in care se pare ca ofera contracte guvernamentale unei companii in schimbul sprijinului politic si financiar. Acesta…

- Strache a fost prezentat in videoclipul publicat vineri, in care apare intalnindu-se cu o femeie care se prezinta ca o nepoata a unui oligarh rus in 2017 si in care se pare ca ofera contracte guvernamentale unei companii in schimbul sprijinului politic si financiar. Acesta si-a anuntat demisia in cadrul…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache si-a anuntat sambata demisia din functie dupa aparitia unei inregistrari compromitatoare publicate in mass-media germana in care discuta despre mai multe contracte guvernamentale cu un potențial investititor rus, in scop politic, relateaza Reuters,…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a fost surprins intr-o inregistrare secreta in care ofera contracte guvernamentale in schimbul sustinerii politice, relateaza site-ul postului BBC, citeaza mediafax.ro.

- Inregistrarea video, filmata in secret inainte de alegerile din 2017, il arata pe vicecancelarul austriac vorbind cu o femeie care pretinde a fi un investitor din Rusia. Heinz-Christian Strache este acuzat ca ar fi sugerat un sistem ilegal de donatii pentru formatiunea politica de extrema-dreapta Partidul…

- "Prim-miniștrii Ungariei nu pot fi in masura sa susțina o persoana care a declarat ca nu va accepta sprijinul alegatorilor maghiari", a declarat Orban intr-un briefing comun cu vice-cancelarul naționalist al Austriei, Heinz-Christian Strache, la Budapesta. Deși statele membre nu pot vota…

- "Aproape toate casele din Ungaria sunt conectate la gaz, aproape toti consumatorii casnici, nu stiu exact procentul, dar intr-o proportie covarsitoare. Aceasta deoarece incalzirea pe gaze este mai ieftina decat cea pe lemne. Avem un singur furnizor, Rusia, si avem nevoie de diversificare cat de mult…