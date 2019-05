Scandal Eurovision 2019. Palestinienii cer eliminarea imaginilor din clipurile promoţionale în care apare Ierusalimul Vineri, postul de televiziune public israelian KAN a difuzat un clip umoristic in care apar turisti veniti in Israel pentru Eurovision. In acest videoclip Ierusalimul este prezentat ca fiind "capitala noastra mult iubita". Apar, de asemenea, imagini cu sanctuarul islamic Cupola Stancii situat in Ierusalimul de Est, partea palestiniana a orasului pe care Israelul a ocupat-o in 1967 si a anexat-o ulterior. Israelul considera ca orasul Ierusalim in intregime este capitala sa "indivizibila", in timp ce palestinienii vor ca Ierusalimul de Est sa fie capitala statului la care aspira. Fara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

