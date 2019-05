Stiri pe aceeasi tema

- Nici pana la aceasta ora nu a fost recuperat trupul neinsufletit al elevului de 16 ani, de la Colegiul Militar National "Tudor Vladimirescu" din Craiova, Iosif Miron, din apele tulburi ale Marii Negre, din dreptul statiunii Mamaia. Scafandrii depun toate eforturile, insa curentii le dau mari batai de…

- Desfasurare de forte, in acest moment, pe plaja din statiunea Mamaia, acolo unde peste 20 de scafandri militari fac tot posibilul sa-i aduca la suprafata trupul elevului de 16 ani, elev la Colegiul Militar National "Tudor Vladimirescu" din Craiova.

- Un adolescent de 16 ani, elev al Liceului Militar din Craiova, a disparut in mare. Adolescentul a intrat in apa alaturi de un profesor si doi colegi, dar din cauza valurilor si a curentilor nu a mai reusit sa iasa. Elevul se afla la o scoala de vara organizata, la Mamaia, de Ministerul Apararii. Tinerii…

- Se reiau, in aceasta dimineata, cautarile elevului de la Colegiul Militar din Craiova care a disparut in valurile marii. La operatiunea de cautare participa 24 de scafandri.Elevul, in varsta de 16 ani, participa la "Scoala de vara" organizata de Directia informare si relatii publice a Ministerului Apararii…

- Un detasament de scafandri militari ai Centrului de Scafandri al Fortelor Navale Romane s-a alaturat, marti seara, operatiunilor de cautare a elevului militar Iosif-Corneliu Mitroi de la Colegiul Militar National Tudor Vladimirescu din Craiova, disparut in zona plajei din statiunea Mamaia, au anuntat…

- Un elev al Colegiului Militar din Craiova, in varsta de 16 ani, a dispaurt in mare marti dupa amiaza, in zona statiunii Mamaia, el fiind cautat de scafandri potrivit news.roPotrivit Ministerului Apararii, Iosif-Corneliu Mitroi, elev al Colegiului Militar National „Tudor Vladimirescu” din Craiova,…

- Importante efective și mijloace tehnice ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea au fost mobilizate marți dupa-amiaza pe plaja din Mamaia, în zona hotelului Doina, dupa ce la numarul de urgența 112 a fost raportata dispariția unui tânar plecat sa se îmbaieze, ce nu…

- Nicolae Simionescu sau Nicky, cum ii place sa-și zica, este un baiat in scaun cu rotile din Polovragi, Gorj, care va absolvi anul acesta Facultatea de Drept. Cei 15 ani de școala au fost foarte grei pentru el și familia sa. Cu atat mai grei cu cat traiesc la țara, pe o ulița care se umple de noroi…