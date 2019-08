Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat ApaVital Iasi In scopul spalarii și igienizarii rezervorului de 500 mc capacitate Buruienești, de joi 1 august 2019, ora 07.00, pana vineri 2 august 2019, ora estimata 19.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii din localitațile Bivolari, Buruienești, Tabara și Soloneț,…

- Miercuri, 17 iulie, APA NOVA Ploiesti va intrerupe alimentarea cu apa potabila, intre orele 09.00 – 11.00, pe strazile: - Rafov (nr. 53 - 121 si 10 - 72), Pietii, Lanului, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Trenului, Targului si Uzinei, in cadrul operatiunii de cuplare a noilor conducte de…

- FOTO – Arhiva Compania de Apa Someș S.A. Cluj aduce la cunoștința consumatorilor ca astazi, 12 iulie, cu incepere de la ora 08:00, s-a intrerupt furnizarea apei potabile pe strada Narcisei din Dej, in vederea reabilitarii rețelei de canalizare. Reprezentanții Companiei de Apa Someș roaga consumatorii…

- „Lucrarile de contorizare a instalațiilor de apa pe fiecare scara de bloc sunt complexe. Sunt de facut contorizari la blocuri situate in toate zonele orașului. Maximum trei ani dureaza pana se fac toate scarile”, a spus reprezentantul SC Aquavas Vaslui. Primaria Vaslui a prevazut in bugetul pentru acest…

- FOTO – Arhiva Locuitorii municipiului Dej vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 iulie pentru apa potabila, dar și pentru canalizare-epurare. Compania de Apa Someș S.A. anunța ca noile tarife pentru care s-a comunicat intenția de ajustare in cursul lunii iunie, vor intra in vigoare de la 1 iulie.…

- Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada Plugarilor, din localitatea Valu lui Traian , RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi ndash; 13 iunie 2019, in intervalul orar 12.00 ndash; 16.30.Sunt afectati de lipsa apei consumatorii…

- In aceasta dimineața, reprezentanții ISU Alba impreuna cu reprezentanții Apa CTTA, directorul filialei Sebeș, Radu Serbanescu și Ioan Dreghiciu, director general adjunct de la APA CTTA au imparțit bidoane cu apa și lapte pentru copiii din zona. Populație este avertizata sa nu consume apa din fantani…

- Reprezentanții Companiei Apa Brașov, anunța intreruperea furnizarii apei apei potabile, in vederea efectuarii unor lucrari de reparații la rețeaua de alimentare cu apa, in cursul zilei de astazi, 23 mai. Astfel, in intervalul orar 9:00 – 15:30, se intrerupe furnizarea apei pe strazile: L.C.Babeș nr.1,3,6,8,10,12,13Sarmisegetuza…