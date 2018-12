Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, joi, un mesaj de Sfantul Nicolae si le-a urat romanilor cu prilejul acestei zile ”a generozitatii si a darurilor catre cei dragi sa le aduca sanatate, bucurie si impliniri”.

- SFANTUL NICOLAE, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a nascut in localitatea Patara din Asia Mica, in cea de-a doua jumatate a secolului al III-lea, intr-o familie de oameni instariti si crestini devotati. Crescut in spiritul povetei crestine "sa imparti averea saracilor", SFANTUL NICOLAE si-a dat intreaga…

- Pe data de 21 noiembrie, este praznuita Intrarea Maicii Domnului in Biserica, cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parintii Maicii Domnului sunt Sfintii Ioachim si Ana. Lipsiti de copii, dar cu credinta in Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca cinstea de a fi parinti,…

- Vestea ca textul rugaciunii „Tatal Nostru”, așa cum este el cunoscut din cele mai vechi timpuri, va fi modificat, a starnit controverse printre fețele bisericești. Anunțul facut de reprezentantii Conferintei episcopale italiene, conform caruia textul rugaciunii „Tatal Nostru” va suferi mici modificari,…

- LASATA SECULUI. Dogma si datina crestina spun ca in acest post nu se mananca miercuri si vineri cu untdelemn, si nici nu se bea vin. Astazi este LASATA SECULUI pentru pos­tul Craciunului care urmeaza sa inceapa de maine, 15 noiembrie. Im­portanta acestui post este data in primul rand de faptul ca…

- MESAJE DE SFANTUL DUMITRU 2018. Sfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir – Sfantul Mare Mucenic Dimitrie a trait pe vremea imparaților Diocletian si Maximian Galeriu (284- 311) si era fiul voievodului cetații Tesalonicului, botezat in taina de parinții sai, de frica cruntelor prigoane impotriva creștinilor.…

- Actiunea „Un milion de stele” este o initiativa Caritas si se desfasoara, in prezent, in mai multe tari europene (Germania, Franta, Belgia, Luxemburg, Elvetia și Romania). Evenimentul are loc in fiecare an. La Oradea, evenimentul a ajuns la a X-a ediție. Miercuri seara, pe str.…

- Binecunoscuta jurnalista Cristina Țopescu a avut parte de o intanire extrem de emoționanta cu un preot. Deși recunoaște ca nu merge frecvent la biserica, jurnalista Cristina Țopescu s-a intalnit cu un preot zilele acestea. Intalnirea a marcat-o pe prezentatoarea de televiziune, care a facut marturisiri…