- In perioada 7-10 ianuarie, 80 de sportivi din generațiile 2002/3 și 2004/5 s-au antrenat la Izvorani sub atenta coordonare a 15 antrenori și coordonatori angrenați in Programul Talent al Federației

- Handbal DE VIITOR… In urma evolutiilor bune din cadrul Campionatelor Nationale de juniori, patru handbalisti ai Liceului cu Program Sportiv Vaslui au fost convocati de antrenorii loturilor nationale de juniori pentru cantonamentul de pregatire care va incepe, duminica, 7 ianuarie, la Complexul Sportiv…

- Doi tineri de 17 si 18 ani. banuiti de savarsirea unor infractiuni de furt de autoturisme, au fost identificati si retinuti de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii a 3 infractiuni de furt de autoturisme, politistii din cadrul Politiei orasului Cernavoda…

- In perioada 7 - 10 ianuarie, la Izvorani, se vor reuni cei mai buni tineri jucatori de handbal nascuti intre anii 2002 si 2005, in proiectul „Plan Talent”, ce vor fi impartiti in doua echipe: 2002-2003 si 2004-2005.Au fost convocati pentru aceasta actiune si sapte jucatori legitimati la cluburile constantene.…

- Sala Polivalenta din comuna ieseana Tomesti gazduieste in perioada 26-29 noiembrie finala Campionatului National de box pentru seniori, cea mai importanta competitie din calendarul intern al Federatiei Romane de Box

- In data de 27 octombrie 2018, a avut loc, la Sebeș, cea de-a V a ediție a Cupei Sebeșului la Dans Sportiv, eveniment organizat de Clubul Sportiv Samara din Sebes sub egida Federației Romane de Dans Sportiv, susținut de Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian…

- Fostul campion olimpic de la Seul, Sorin Babii (54 de ani), a castigat, joi, alegerile la presedintia Federatiei Romane de Tir Sportiv (FRTS), el primind votul membrilor afiliati prezenti la Adunarea Generala pentru cel de-al treilea sau mandat. Babii, care va conduce federatia inca patru ani, a castigat…

- Nou infiintata in aceasta toamna, sectia de karate de la SCM Gloria Buzau si-a inceput in forta activitatea competitionala! Dupa cum anunta site-ul oficial al clubului din Crang, karatistii Gloriei au participat, de curand, la Izvorani, la Cupa Triada, competitie organizata sub egida Federatiei Romane…