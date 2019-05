Salvini: "Dacă vom câștiga la Alegerile Europene nu voi cere locuri suplimentare, ci cota unică" "Daca Liga Nordului va fi primul partid din Italia, nu voi cere nici macar o jumatate de fololiu în plus, exista un contract. Daca vom fi primii și în Europa, vom avea mai multa putere sa aparam interesele Italiei și, evident, problemele italiene, reducerea impozitelor va fi prioritatea ". Ministrul de Interne Matteo Salvini, în interviul pe care l-a acordat la 'Radio anch'io', își reitereaza prioritatile: "Micsorarea taxelor, asa cum se prevede în programul de guvernare, o singura taxa pentru familii și întreprinderi pentru a permite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

