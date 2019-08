Salariile bugetarilor, mult mai mari decât ale privaţilor Prapastia intre salariile bugetarilor si cele ale lucratorilor din mediul privat ramane semnificativa. Datele publicate de Statistica arata ca, in 2018, salariile medii nete ale lucratorilor de la stat din Dolj erau cu aproape 40% mai mari decat castigul mediu net al angajatilor din mediul privat. Recordul il detin angajatii din administratie, ale caror castiguri sunt mai mari decat cele ale lucratorilor din privat din domeniile financiare cel mai bine platite din orice economie de piata. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Inflația a luat-o razna in ultimul an. Datele de la Institutul Național de Statistica vin sa confirme creșterea prețurilor la toate produsele și serviciile Institutul Național de Statistica (INS), a anunțat ultimele date privind prețurile de consum. Potrivit cifrelor oficiale, in luna…

- Pe langa lipsa permanenta a fortei de munca, cresterea de doua cifre a salariilor pe luna mai, publicata de Institutul Central de Statistica (KSH) din Ungaria, marti dimineata, poate fi explicata si printr-o noua accelerare a majorarilor salariale din sectorul public. Datele KSH arata ca salariile brute…

- Datele au fost oferite de Institutul National de Statistica si sunt date semi-definitive pentru anul 2018. Conform organizatiei, copiii nascuti de mame minore sunt vulnerabili atat din punct de vedere social, cat si medical, fiind vorba despre copii care vin pe lume prematur sau ca urmare a unor sarcini…

- Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent din veniturile incasate la stat care merg catre plata salariilor bugetarilor, arata un raport lansat de Consiliul Fiscal. Anul trecut, acestea ne-au costat cu cinci miliarde lei mai mult decat a estimat initial Guvernul.

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost la finele lui mai 2019 de 2,92%, cu 0,57 pp sub valoarea consemnata la sfarsitul aceleiasi luni a anului 2018, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. La finele lunii mai, numărul total de şomeri înregistraţi…

- Rata somajului in trimestrul I din acest an a fost de 4,1%, valoare egala cu cea inregistrata in trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. Foto (c): http://www.insse.ro Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,1 puncte procentuale…

- Datele publicate luni de Oficiul European de Statistica arata ca Romania a inregistrat in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara a anului trecut, cea mai mare crestere a costurilor orare cu forta de munca, tara noastra fiind urmata, in topul Eurostat, de Bulgaria si Slovacia.

- În acest context, premierul a adaugat ca Eurostat si Institutul National de Statistica (INS) au anuntat recent ca România are a doua cea mai mare crestere economica din UE pe primul trimestru al acestui an. „2019 este anul în care Guvernul acorda o atentie sporita proiectelor…