- Noile companii energetice nationale vor fi infiintate pana la sfarsitul anului, dar va mai dura cateva luni pana cand vor deveni functionale, a anuntat Ministerul Economiei. Compania din care va face parte sectorul termoenergetic din Oltenia va avea...

- Cetațenii din municipiul Targu Jiu ce locuiesc pe strazile Tușnad, Zambilelor și Ulmului vor beneficia de un spațiu de agrement și de realizarea colectoarelor din zona. Investiția va fi realizata din fonduri europene. Edilul, Marcel Romanesc a anunțat ca marți, 27 august, a fost semnat contractul…

- [caption id="attachment_46745" align="alignleft" width="300"] Festivalul ”Hora de la Prut”, ediția I[/caption] Festivalul de dansuri ”Hora de la Prut” din Ungheni, care devenise deja cunoscut și apreciat in lumea amatorilor de dans, bate pasul pe loc. Ultima ediție a avut loc in anul 2013. Per total,…

- Un tanar care a ajuns la Cluj pentru a participa la festivalul Untold a fost talharit ieri dimineața, in Parcul Cetațuia din oraș. Victima a fost acostata de trei tineri, care, sub amenințarea cuțitului, i-au sustras banii și telefonul mobil, a notat stiridecluj.ro. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Intrunirea consilierilor locali in ședința, vineri, la Primaria Albeni, pe ordinea de zi aflandu-se externalizarea serviciului de contabilitate a instituției publice, urmare a deficiențelor depistate la ultimul control de Camera de Conturi Gorj, nu a avut rezultatul scontat de catre edilul local. La…

- Ziarul Unirea Peste jumatate din banii romanilor se duc pe hrana și utilitați. Sub 6% din bugetul lunar, alocați pentru cultura și recreație Peste jumatate din banii romanilor se duc pe hrana și utilitați. Sub 6% din bugetul lunar, alocați pentru cultura și recreație Nivelul de trai din Romania ramane,…

- Un om de afaceri din municipiul Targu Jiu, care a castigat o licitatie organizata de Directia Silvica Gorj, pentru a culege trufele din padurile judetului, fost batut cu salbaticie astazi, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Targu Jiu.

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu exista niciun fel de problema cu drepturile de televizare a meciurilor din Liga I, ca eAD, compania care le-a achizitionat va face o prima plata