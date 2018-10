Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de elevi au “inghetat” joi, 18 octombrie, pentru patru minute, in zonele centrale din Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei, in cadrul unor flash-mob-uri prilejuite de Ziua Europeana de Lupta impotriva traficului de persoane. Tinerii au stat nemiscati, simbolizand, astfel, ingradirea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum a desfasurat, miercuri, 10 octombrie, un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de intervenție ca urmare a producerii unei explozii urmate de un incendiu la un operator care produce anvelope, din municipiul Zalau. In cadrul amplei…

- Zeci de pompieri si mai multe autospeciale din Zalau, Simleu Silvaniei si Jibou s-au luptat sambata, 29 septembrie, timp ce mai bine de opt ore, pentru a stinge flacarile care au cuprins magazinul Crolux de pe strada Fabricii din municipiu. Pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situatii de…

- Incepand de astazi, 20 septembrie 2018, Sitemul de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT” va fi testat și la nivelul județului Salaj, astfel: - in data de 20.09.2018, in intervalul orar 17.00-19.00, I.G.S.U. va transmite mesaje de avertizare unor UAT-uri din zona Sud, de Sud-Est a…

- Un cod galben de vreme instabila a fost emis miercuri, 15 august 2018 la ora 15.30 fiind valabil pana in aceeași zi, dupa ora 16.30. Codul a fost emis pentru municipiul Zalau, orașele Jibou, Cehu Silvaniei și comunele Balan, Hereclean, Creaca, Someș-Odorhei, Salațig, Romanași, Napradea, Meseșenii de…

- Un numar de 40 de gospodarii din patru localitati din Salaj au fost inundate in noaptea de marti spre miercuri, ca urmare a precipitatiilor abundente ce au dus la importante acumulari de ape de pe versanti. In dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj au fost…

- Peste 900 de dansatori, instrumentisti si solisti vocali din tara si strainatate vor urca pe scena editiei din acest an a Festivalului International de Folclor “Ecouri Mesesene”, ce va avea loc la finele acestei saptamani, in parcarea din spatele Primariei Zalau. Vineri, 27 iulie, incepand cu ora 18,…