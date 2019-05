Potrivit unei informari date publicitatii marti, de Primaria Zalau, avand in vedere fenomenele meteo extreme care au avut loc in cursul dupa-amiezii, a fost convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. 'In cadrul intrunirii, dupa o prima analiza a pagubelor produse de grindina in oras s-au transmis responsabilitati fiecarui membru al comitetului, iar o parte s-a deplasat in zonele cele mai afectate de aceste fenomene meteo in vederea evaluarii daunelor. Astfel s-au constatat distrugeri mari la acoperisul si luminatoarele cladirii Scolii Gimnaziale 'Corneliu Coposu' din cartierul Dumbrava…