Şahişti prahoveni, premiaţi de ministrul Tineretului şi Sportului Platoul din fața Academiei Militare a gazduit o intrecere de șah pentru copii, concursul de sah bliț Centenar. Dedicata marii aniversari din acest an a tuturor romanilor, celebrand Marea Unire, concursul a adunat aproape o mie de copii din multe zone ale țarii, printre care s-au regasit si reprezentanti din Prahova. Din judetul Prahova au fost prezenti sportivi de inalta performanța din Ploiești și din Lipanești. De remarcat implicarea Primariei comunei Lipanești, care a asigurat cu un microbuz transportul sportivilor prahoveni la concursul din Capitala. Dintre sportivii prahoveni, Andrei Bulau,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

