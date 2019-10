Stiri pe aceeasi tema

- Balerina si coregrafa cubaneza Alicia Alonso, o legenda a baletului international, a murit joi la varsta de 98 de ani, au anuntat reprezentantii Companiei Nationale de Balet din Cuba, citati de AFP, potrivit Agerpres.Alicia Alonso, singura artista latino-americana din istorie care a primit…

- Alicia Alonso, celebra balerina și coregrafa cubaneza, s-a stins din viața la varsta de 98 de ani, in Cuba. A fost singura artista latino-americana din istorie care a primit titulatura de "prima ballerina absoluta", un titlu simbolic, atribuit balerinelor de exceptie din generatia lor. Devenita aproape…

- "Astazi 04.10.2019, iubita noastra fiica Andreea Rodiana Fumu,a dat ultima reprezentatie pe scena vietii! De astazi,iubita noastra, va canta pe cea mai mare scena,sus in ceruri,in fata unui auditoriu inegalabil. Asa cum bine scria ea acum cateva luni in urma,ca a facut boala,,sa planga",a luptat in…

- Fosta luptatoare din Bellator, Katy Collins, a decedat miercuri la varsta de 32 de ani, din cauza unui anevrism cerebral, potrivit Mediafax.Katy Collins s-a zbatut intre viața și moarte, dupa ce saptamana trecuta a suferit complicații in urma unui anevrism cerebral. Moartea luptatoarei a fost…

- Scriitorul canadian Graeme Gibson, partenerul de viata al romancierei Margaret Atwood, a murit miercuri la varsta de 85 de ani, potrivit unui comunicat publicat de familia sa si citat de EFE, potrivit Agerpres.Intr-un comunicat difuzat de editura Penguin Random House Canada, Margaret Atwood…

- Regizorul Alexandru Darie s-a stins din viata, la varsta de 60 de ani Foto: Arhiva. Regizorul Alexandru Darie s-a stins din viata astazi, la vârsta de 60 de ani. Suferea de ciroza si în ultimele doua saptamâni a fost internat la Spitalul Fundeni din Capitala. Tatal…

- Ziarul Unirea S-a stins din viața Maria Barb, femeia de 104 ani din Alba Iulia, care a prins Marea Unire, vaduva a unui veteran de razboi Maria Barb, o vaduva de veteran de razboi, in varsta de 104 ani, care a prins Marea Unire, s-a stins din viața chiar in 31 iulie, ziua cand a implinit frumoasa varsta.…

- Actrita Monica Ghiuta a murit la varsta de 79 de ani, fiind inmormantata ieri la Cimitirul Bellu Catolic din Bucuresti. Aceasta a murit la doua zile dupa ce implinise 79 de ani. The post S-a stins din viața o mare actrița. Monica Ghiuța a parasit discret scena vieții appeared first on Renasterea banateana…