- Actrita britanica Mya-Lecia Naylor a murit brusc la varsta de doar 16 ani, informeaza joi BBC. Unul dintre starurile CBBC, tanara a aparut in emisiunea "Millie Inbetween" si in serialul "Almost Never". Frumoasa actrita a murit pe data de 7 aprilie, dupa ce a lesinat, anuntat…

- "R.i.P Con. Ai fost intotdeauna in spatele nostru și ne-ai purtat de grija ani de zile, ne-ai scos din multe situații dificile in turnee, erai un om cu adevarat grozav, erai de fapt Superman - oamenii care te știu vor ințelege ce spunem. Mai presus de toate, tu erai cel mai loial prieten pentru…

- Miliardarul Ehud Arye Laniado, proprietarul uneia dintre cele mai mari companii din domeniul comerțului cu diamante, a murit in urma unui infarct, in timpul unei operații de marire a penisului, la o clinica de lux din Paris, Franța, potrivit The Sun.Laniado, care a murit la varsta de 65 de…

- Christian Bach, una dintre cele mai mari actrițe de telenovele, a murit la varsta de 59 de ani. Superba actrița a murit pe 26 februarie, insa anunțul a fost facut astazi, 1 martie, de familia sa, printr-un comunicat.

- Doliu in lumea sportului international. Una dintre cele mai indragite sportive a murit la doar 25 de ani. Molly Webb a contactat un virus gripal, iar, din pacate, mediciii au descoperit tarziu.