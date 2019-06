Stiri pe aceeasi tema

- Calificarea Romaniei U21 are o fața nevazuta. Imediat dupa meciurile cu Anglia și Franța, "tricolorii" mici au fost vizitați la hotelul Grand Hotel din Forli de mai mulți interlopi extrem de periculoși, apropiați de oficiali FRF și de selecționerii Mirel Radoi și Cosmin Contra. Meciul cu Franța, terminat…

- Suporteri au aprins torte in timpul meciului, iar la final sotia fundasului Cristi Manea a fost lovita. Potrivit lui Mihai Stoichita, observatorul UEFA a filmat incidentele si a facut un raport special, astfel ca Romania risca sa joace fara spectatori, iar FRF sa fie amendata. "Eram acolo,…

- Apar noi informații despre Alina, iubita fotbalistului Cristi Manea, lovita in gura la finalul partidei dintre Franța U21 și Romania U21. Dupa incidentul șocant, tanara a fost dusa la spital, unde a fost și operata.

- Prietena fundasului Cristian Manea a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de un suporter roman la meciul Romania - Franta, de la Cesena, din cadrul Campionatului European de tineret. Ea a avut nevoie de doua copci dupa acest incident, a declarat selectionerul Mirel Radoi.

- Mihai Stoichita a avut o reactie nervoasa: "Este o crima daca se intampla acest lucru! Nu cred ca se poate intampla asa ceva, sa jucam la ora 19:00. Am inteles ca vor fi 36 de grade la ora respectiva. Orice activitate este suspendata la 36 de grade", a spus Stoichita, la Digi Sport. Romania s-a calificat…

- Romania U21 a invins Anglia U21, scor 4-2, in al doilea meci de la Campionatul European de tineret, iar Ianis Hagi a vorbit imediat, la TVR, dupa succesul imens inregistrat la Cesena, care ii duce pe tricolori foarte aproape de semifinalele turneului final."Gandul nostru a fost sa caștigam…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a debutat cu dreptul la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu 4-1 in fața selecționatei Croației și au acumulat primele trei puncte in grupa C. In al doilea meci de la turneul final, Ionuț Radu & Co. se vor intalni cu Anglia, potrivit mediafax.Cele…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei debuteaza astazi la Campionatul European de tineret, competitie la care participa pentru prima oara dupa 21 de ani. Meciul va avea loc la Serravale (San Marino), de la ora 19.30. In al doilea meci al grupei se vor intalni Anglia si Franta, de la ora 22.00, la Cesena.…