Balpa este in disputa cu Ryanair cu privire la o gama larga de ingrijorari, inclusiv pensiile piloților, pierderea asigurarii de licența și prestațiile de maternitate. De asemenea, piloții angajați de Ryanair in Marea Britanie doresc sa „armonizeze salariile in Marea Britanie intr-o structura corecta, transparenta și consistenta”.

Un purtator de cuvant al Balpa a declarat: „In loc sa se angajeze in negocieri, Ryanair a ales pedepsirea piloților prin retragerea beneficiilor de calatorie.” potrivit The Independent. De asemenea, vor fi intampinate dificultați si in ceea ce priveste zborurile…