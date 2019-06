Stiri pe aceeasi tema

- O inspectie surpriza privind pregatirea de lupta a armatei ruse a inceput luni in Districtul militar Centru al Federatiei Ruse (din care fac parte structurile militare din 29 de regiuni, din Siberia pana la...

- O intalnire culturala intre reprezentanții Consiliului Județean Buzau, ai Republicii Moldova și ai Federației Ruse a dus, in urma cu doua saptamani, la o posibila descoperire cu valoare istorica pentru buzoieni. Invitat sa viziteze un lagar din regiunea rusa Vladimir, localitatea Suzdal, președintele…

- Rusia a transferat trupe si echipamente militare suplimentare in fosta regiune ucraineana Crimeea, intensificand influenta in zona Marii Negre si in Orientul Mijlociu, afirma oficiali americani citati de site-ul DefenseOne.com, anunța MEDIAFAX.Rusia a transferat trupe, avioane militare si…

- Este stare de alerta in unitatile MAI din judetul Buzau, dupa ce un barbat din zona Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca a vazut un avion de mici dimensiuni prabusindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate.

- Este stare de alerta in unitatile MAI din judetul Buzau, dupa ce un barbat din zona Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca a vazut un avion de mici dimensiuni prabusindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate.

- Este stare de alerta in unitatile MAI din judetul Buzau, dupa ce un barbat din zona Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca a vazut un avion de mici dimensiuni prabusindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate.

- Într-un numar de 60 de regiuni dintr-un total de 85 de regiuni ale Rusiei a fost înregistrat un declin demografic, transmite RIA „Știri”, potrivit datelor statistice. Regiunile care au consemnat cea mai mare creștere a numarului de locuitori in 2016-2018 sunt…

- Nave de recunoastere si de atac ale Flotei Rusiei din Marea Neagra, precum si sisteme de rachete de coasta au fost plasate in stare de alerta, ca reactie la exercitiul NATO, Sea Shield - 2019, a anuntat luni Centrul national de control in domeniul apararii (al Ministerului Apararii rus), citat de…