Rusia s-a razgandit si ar vrea sa poata majora productia de titei

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia vrea ca la reuniunea din iunie cu Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) sa se decida majorarea productiei de titei datorita imbunatatirii conditiilor de pe piete si a scaderii stocurilor, a indicat luni Kirill Dmitriev, seful Fondului rusesc pentru investitii directe, transmite Reuters.…

- Oficiali ai guvernelor din Australia si Olanda s-au intalnit cu omologii lor din Rusia pentru a discuta privind cine este responsabil de doborarea din 2014 a zborului Malaysian Airlines 17, a informat Stef Blok, ministrul de Externe olandez, scrie Reuters.

- Rusia a decis sa plaseze bombardierele strategice cu capacitati nucleare Tupolev Tu-22M3 in Crimeea ca raspuns la sistemul anti-racheta american din Romania, informeaza agentia rusa RIA, facand referire la declaratiile unui parlamentar rus, scrie Reuters.

- Productia industriala a Germaniei a scazut in mod neasteptat in ianuarie, marcand un inceput de an slab pentru cea mai mare economie a Europei, care are de suferit din cauza frictiunilor comerciale globale si a incertitudinilor provocate de Brexit, dupa evitarea la limita a recesiunii in 2018, transmite…

- Constructorul auto american Ford Motor Co analizeaza o posibila inchidere a doua mari uzine din Rusia, in cadrul unui plan global de restructurare a operatiunilor din regiunile neprofitabile, au declarat marti pentru Reuters mai multe surse din industria auto, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Banca Centrala a Venezuelei ar intentiona sa expedieze 15 tone de aur in zilele urmatoare in Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a obtine lichiditati in euro, cu scopul de a mentine solvabilitatea acestei tari membre a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a dezvaluit joi seara un inalt…

- Productia de titei a Norvegiei in 2019 se va situa la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, dar s-ar putea redresa in urmatorii ani, a anuntat Directoratul norvegian al petrolului (NPD), transmite Reuters. Norvegia este cel mai mare producător de ţiţei din Europa Occidentală…

- Productia de titei a Norvegiei in 2019 se va situa la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, dar s-ar putea redresa in urmatorii ani, a anuntat Directoratul norvegian al petrolului (NPD), transmite Reuters. Norvegia este cel mai mare producător de ţiţei din Europa Occidentală…