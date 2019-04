Rusia prelungeşte arestul preventiv pentru marinarii ucraineni capturaţi în incidentul naval din Marea Neagră Un tribunal din Moscova a anuntat miercuri prelungirea cu trei luni a arestului preventiv pentru toti cei 24 de marinari ucraineni capturati in timpul incidentului naval de la sfarsitul lunii noiembrie 2018 in Marea Neagra, informeaza agentia de presa rusa oficiala RIA Novosti. Tribunalul districtual Lefortovo din Moscova a stabilit prelungirea perioadei de arest preventiv in cazul marinarilor ucraineni 'cu trei luni pentru fiecare, pana la data de 24 iulie 2019', conform Interfax. Rusia insista ca a interceptat trei nave militare ucrainene la 25 noiembrie trecut in apele sale teritoriale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

