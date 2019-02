Rusia, noi sisteme de rachete cu lansare de pe mare Intr-un interviu acordat anterior ziarului armatei ruse Krasnaia Zvezda, Vladimir Koroliov a declarat ca acest sistem de rachete este capabil sa loveasca tinte in vazduh situate la o distanta de 150 km si la o altitudine de pana la 30 km. In noiembrie, ministrul apararii rus Serghei Soigu anuntase ca peste 10 lansari de rachete 'Poliment-Redut' asupra mai multor tipuri de tinte au fost efectuate in timpul testelor in cadrul Flotei ruse a Nordului. Exercitii de lunga distanța de lunga distanța In acelasi timp, bombardiere strategice Tu-95MS au efectuat luni, in cadrul unor exercitii ale aviatiei de lunga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

