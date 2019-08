Ministerul Apararii rus declarase initial ca nivelul de radiatii s-a incadrat in parametri normali dupa incidentul de joi, dar autoritatile din Severodvinsk au semnalat o crestere brusca a nivelului de radiatii pentru o perioada scurta de timp. Greenpeace a anuntat ca nivelul radiatiilor (de la Severodvinsk) a crescut de 20 de ori. Agentia meteorologica de stat din Rusia a apreciat marti ca a fost o crestere de 4-16 ori a nivelului de radiatii, in baza datelor obtinute dupa masurarea dozei de radiatii gamma in sase puncte din Severodvinsk.

La 8 august, Sistemul teritorial automat de…