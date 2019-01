Anul trecut, achizitiile de aur ale Rusiei au crescut semnificativ in urma reducerii detinerilor de obligatiuni americane, dupa ce Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva entitatilor rusesti, in aprilie.



Banca Centrala a Rusiei a anuntat vineri ca a cumparat anul trecut 8,8 milioane de uncii de aur, depasind recordul de 7,2 milioane de uncii de metal pretios din 2017.



La 1 ianuarie 2019, Banca Centrala a Rusiei detinea 67,9 milioane de uncii de aur, in crestere de la 59,1 milioane la inceputul lui 2018. Astfel, Rusia urca pe locul cinci in lume dupa rezervele de aur,…