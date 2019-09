Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali rusi din orasul Arhanghelsk au admis ca a fost gasit un izotop radioactiv in corpului unuia dintre medicii care au ajutat la tratarea victimelor recentului accident nuclear din nordul Rusiei. Cu toate ca medicul a interactionat cu pacienti veniti dintr-o zona in care nivelul normal al radioactivitatii…

- Ministerul Apararii rus ar fi anulat miercuri evacuarea temporara a localitatii Nionoksa, in nord-estul Rusiei, in apropierea careia a explodat pe 8 august o racheta despre care autoritatile ruse afirma ca avea propulsie pe baza de combustibil lichid, dar care

- Rusia a anuntat miercuri ca a trimis doua bombardiere Tupolev TU-160 capabile sa transporte rachete nucleare în estul îndepartat al Rusiei, de partea opusa regiunii Alaska, ca parte a unui exercitiu militar despre care media de stat afirma ca demonstreaza

- Vorbind recent la Institutul de Studii Aerospatiale Mitchell, comandantul Fortelor Aeriene ale SUA, David Goldfein, a explicat cum va reactiona tara sa daca Rusia ar lansat un atac nuclear impotriva Statelor Unite.

- In cazul unui asemenea scenariu, Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David Goldfein, a dezvaluit planurile de razboi ale SUA in cazul in care Rusia ar lansa un atac nuclear. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA CARE AR FI RASPUNSUL SUA IN CAZUL IN CARE RUSIA AR ATACA NUCLEAR ȘI CE PAȘI…

- Rusia a declarat luni ca regreta anuntul facut de Iran cu privire la depasirea limitei pentru rezervele sale de uraniu imbogatit impusa de acordul incheiat in 2015 asupra programului sau nuclear, indemnand in acelasi timp sa nu fie dramatizata situatia, informeaza AGERPRES.Iranul a depasit…

- Desfasurarea de catre armata americana a unor sisteme terestre pentru rachete in apropierea granitelor Rusiei ar putea provoca o situatie periculoasa comparabila cu criza rachetelor din Cuba, a avertizat luni viceministrul rus de Externe Serghei Riabkov, potrivit Reuters.

- Guvernul american și-a multiplicat intruziunile informatice în rețeaua electrica pentru a avertiza Rusia, suspectata ca ar face același lucru în Statele Unite, și pentru a pregati un eventual atac cibernetic în caz de conflict major între cele doua țari, a scris New York Times,…