Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul interpret Ronan Keating, vedeta serii de gala a Festivalului Internațional „Cerbul de Aur” 2019, este, oficial, primul pasager care aterizeaza pe pista Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav. Vedeta a ajuns astazi, la ora 14:10, pe Aeroportul International „Henri Coanda”, cu o cursa aeriana…

- Guvernul a aprobat in ședința de luni un proiect de OUG care prevede modificarea modului de alegere a președinților de consilii județene, in sensul ca acești vor fi aleși direct de catre cetațeni și nu de catre o majoritate formata in urma negocierilor politice de catre consilierii județeni. Iata ce…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Papa Francisc se va afla vineri intr-o vizita istorica la București, unde va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Acesta va fi intampinat de catre șeful statului la Aeroportul Internațional „Henri Coanda”, la ora 11:25, urmand ca ceremonia oficiala de ...

