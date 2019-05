Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a inceput sa faca si un tratament cu citostatice. Artista a postat pe o retea de socializare o imagine dupa cateva sedinte de chimioterapie. In fotografie, pare sleita de puteri, dar nu lasa asta sa se vada. Rona Hartner se lupta cu CANCERUL. Verdict TERIBIL pus de MEDICI dupa…

- Vedeta a inceput deja ședințele de chimioterapie și considera ca aceasta incercare este ca un dar de la Dumnezeu, scrie fanatik.ro. Artista se incapațaneaza sa lupte, duce la bun sfarșit toate activitațile sale și mulțumește in fiecare zi pentru ce are. Solista iși ține la curent fanii in privința…

- Actrița Rona Hartner a facut prima ședința de chimioterapie. Vedeta le-a dat informații fanilor ei despre starea sa de sanatate intr-o inegistrare video pe care a postat-o pe contul sau de Facebook. Rona Hartner a fost operata de curand in Romania. ajuns pe mana medicilor de curand. Artista a suferit…

- Actrita si cantareata Rona Hartner (45 de ani), aflata pe mana medicilor din Franta, s-a operat din nou si a oferit noi detalii despre starea ei de sanatate dupa ce a fost operata. Vedeta a avut o intalnire emotionana cu fiica ei, Sumayla.

- Rona Hartner va fi operata astazi, din nou. Actrița se afla in Franța, acolo unde va suferi o noua intervenție chirurgicala la colon. Totodata, Rona va incepe și tratamentul cu citostatice. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania, dupa ce a ajuns de urgența…

- Indragita actirta Rona Hartner a fost operata de urgența in Franța! Boala cumplita i-a recidivat dupa operația de tumora. "Mi s-a depistat un cancer de colon, dupa ce am facut ocluzie intestinala. Oncologul din Franța mi-a spus sa fac citostatice de prevenție timp de șase luni."

- Actrita si cantareata Rona Hartner (45 de ani) a fost exteranta si a facut primele declaratii dupa ce i-a fost descoperita o tumoare la colon si a fost operata de urgenta. Vedeta a precizat ca a fost vorba de cancer.

- Rona Hartner a facut marturisiri șocante. Vedeta a afirmat ca și-a presimțit boala. Ea a fost diagnosticata cu o tumora la colon. "De șase luni de zile stiam ca voi scrie un status pe Facebook in care voi scrie "am cancer". Ma gandeam: "Pe ce culoare o sa scriu oare?". Dupa aceea ma duceam la gandul…