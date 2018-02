Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de la Mate-Info i-a impresionat cu vocea sa pe jurații de la ”Romanii au talent”, vineri, la cea de-a doua ediție a showului difuzat de ProTV. Bianca Mihai, o eleva de 16 ani din Buzau, i-a impresionat, vineri seara, pe jurații emisiunii „Romanii au talent”, in cadrul ediției cu numarul doi…

- S-a apropiat de pianul de pe scena, dar nu ca sa cante, ci ca sa-și arunce și sa-și smulga hainele pentru a ramane, in final intr-un sumar bikini. Un bistrițean a facut asta-seara senzație la Romanii au talent – doar aratandu-și mușchii! „Sunt unul dintre romanii care face cinste țarii, in Spania...!”,…

- Bianca Mihai are doar 16 ani si al varsta asta are o voce extraordinara si suava. Momentul ei artistic a ridicat in picioare publicul si juratii, trecand mai departe cu 4 de DA! Florin Calinescu: "Deschizi geamul si arunci computer-ul pe geam. Nu-ti va fi de folos.

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- Moment spectaculos oferit de Andi Moisescu la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a doua ediție. Inspirat de apariția inedita a unui concurent și de momentul pe care-l prezinta, juratul face un gest neașteptat. ”In costumul ala de pantera roz pot sa ma imbrac și eu.”, iar Mihaela continua: ”Hai,…

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…

- Scrisul ii tradeaza pe Mihaela Radulescu , Florin Calinescu și Smiley , Andra , Pavel Bartoș sau Andi Moisescu – adica jurații și prezentatorii show-ului “ Romanii au talent ”, al carui sezon cu numarul 8 a debutat pe 16 februarie la PRO TV. Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, a facut analiza…

- Ieri seara, la Pro TV București, a inceput difuzarea sezonul 8 al proiectului televizat ,,Rominii au Talent”. Ansambul de Dansuri Populare ,,Joc” a facut furori in prima ediție a concursului. Dansatorii au ridicat sala in picioare, iar momentul a fost unul dintre cele mai relevante pentru rominii din…

- Unul dintre cele mai emotionante momente din prima editie a sezonului 8 „Romanii ai talent“, care a debutat aseara, la PRO TV, a fost oferit de un concurent de 28 de ani, lucrator comercial in Italia, cu numele de scena Analogic Mind.

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Maya și Mario au doi copii si sunt deja vedete pe internet, dupa ce filmarile cu ei in timp ce canta la metrou au devenit virale. Cei care i-au ascultat cantand spun ca sunt extrem de talentați și fac parte din categoria romanilor care nu ne fac de rușine peste hotare. Maya a declarat, pe…

- Sezonul cu numarul opt al emisiunii „Romanii au talent“, de la ProTV, a debutat in forta, fiind marcat de momente spectaculoase puse in scena de cupluri de acrobati carismatici, dar si de momente emotionante care au reusit sa-i impresioneze pe cei patru membri ai juriului. Andra a apasat butonul auriu…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- ROMÂNII AU TALENT, 16 februarie 2018. Un nou sezon din Românii au talent debuteaza la Pro Tv, de la ora 20.30. Concurenții se lupta pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Andra și Mihaela Radulescu se vor lupta in ținute care mai de care mai elegante și extravagante in nou sezon „Romanii au talent“, care va incepe la PRO TV pe 16 februarie. Cele doua grații feminine din juriul show-ului Romanii au talent și-au ales ținute din stiluri diferite, dar la fel de elegante.…

- Andra și Mihaela Radulescu se vor lupta in ținute care mai de care mai elegante și extravagante in nou sezon Romanii au talent, care va incepe la PRO TV pe 16 februarie. Cele doua grații feminine din juriul show-ului și-au ales ținute din stiluri diferite, dar la fel de elegante. Daca Andra are in…

- Pe 16 februarie, de la 20:30, incepe sezonul opt Romanii au talent, iar cele doua jurate, Andra și Mihaela Radulescu, au ales și de data aceasta ținute spectaculoase, care li se potrivesc perfect și in care radiaza. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și…

- Dupa ce a realizat o statuie din beton a Simonei Halep, artistul Catalin Mihalache din Milcov, judetul Olt, a pictat-o acum pe spotiva si ar dori ca tabloul sa ajunga la marea tenismena. (NU RATA, PE CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA:A Declaratii exclusive. I-a ”creat” pe Smiley, Halep si Gigi Becali.…

- Marele actor și om de televiune ține morțiș sa le arate tuturor ca deși a trecut de cațiva ani la un format mai prietenos și mai emoțional pe sticla, la pupitrul de jurat de la „Romanii au talent!”, nu-și schimba naravul. Umorul, satira, ironia și chiar ințelepciunea, toate fac parte din mesajele lui…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- Pro TV a luat o decizie foarte importanta în privinta show-ului "Românii au talent". Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români.

- Show-ul de divertisment „Romanii au talent” revine in curand la Pro TV cu cel de-al optulea sezon. Indragita emisiune va putea urmarita, incepand cu 17 februarie, in fiecare vineri seara, de la ora...

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- Gimnasta Diana Boiachin, care este originara din Republica Moldova, a avut o participare fulminanta la concursul Romanii au Talent din Romania, in primavara lui 2017. Mladioasa, frumoasa, incolatacita in jurul unui cerc la inalțime și fara nici o siguranța — așa s-a prezentat, anul trecut, Moldoveanca…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Gabriel Stefanescu, unul dintre cei mai indragiti copii de la “Romanii au talent”, a devenit barbat in toata regula. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce s-a ales de baietelul care, in 2012, cucerea sufletele romanilor cu cantecul sau la fluier. ( CITESTE SI: Gabriel Stefanescu de la Romanii…

- Valentin Dinu, fostul concurent de la ”Romanii au talent”, le-a cerut ajutorul disperat prietenilor lui. Preferatul Andrei trece prin momente cumplite, dupa ce fratele lui a disparut de acasa de doua zile.

- Brașovenii sunt invitați la un show de ce se anunța de neuitat! Cristi Priza și Tibi Neuronu, finaliștii iUmor și Romanii au Talent, alaturi de State Ioana, finalista iUmor vin la Temple Pub, cu cel mai fresh show de Stand Up Comedy ! Spectacolul are loc joi, 18 Ianuarie 2018 la…

- Lorelai Moșneguțu s-a mutat intr-un apartement superb, pe care și l-a cumparat din banii obținuți de la show-ul de televiziune la care a participat. Lorelai Moșneguțu a caștigat Romanii au talent 2017 și premiul de 120.000 de euro. Din banii caștigați la competiție, adolescenta și-a cumparat un un apartament…

- Valentin Dinu a devenit faimos dupa ce a participat la un show de televiziune de la Pro TV, acolo unde a impresionat cu vocea sa. Au trecut șase ani de atunci. La 19 ani, Valentin Dinu s-a casatorit, iar in scurt timp a venit pe lume si baietelul lui Dragos Andrei. Valentin Dinu, care are o poveste…

