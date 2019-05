#romania2019.eu/Consiliul UE confirmă introducerea cabinelor mai aerodinamice pentru camioane la 1 septembrie 2020 Camioanele cu cabine rotunjite sunt prevazute a ajunge pe drumurile europene incepand cu 1 septembrie 2020, Consiliul UE aproband miercuri introducerea mai rapida a modelului mai sigur si mai ecologic, informeaza un comunicat de presa.



Decizia adoptata de ministri modifica normele privind dimensiunea maxima a camioanelor, devansand data incepand de la care va fi permisa o lungime mai mare pentru o parte frontala mai rotunjita, fara a se reduce spatiul pentru incarcatura. La 12 februarie 2019, Presedintia romana si Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu.



"Aceasta…



