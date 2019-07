In perioada presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene am reusit sa aratam o fata a Romaniei activa, profesionista, perseverenta si axata pe rezultate, a declarat vineri reprezentantul permanent al tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu. "Au fost sase luni intense, de negocieri dificile, in Consiliu, cu Parlamentul European, reuniuni informale, evenimente culturale, in Romania si la Bruxelles. In aceasta perioada, am reusit sa aratam o fata a Romaniei activa, profesionista, perseverenta si axata pe rezultate. Am aratat ce inseamna spiritul de la Sibiu si va marturisesc ca…