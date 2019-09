Romania, tara farmacistilor, dar nu si a fizioterapeutilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca votul primit de Laura Codruța Kovesi in reuniunea COREPER, pentru functia de procuror sef european, reprezinta o "victorie a Romaniei", in ciuda incercarii de blocaj din partea Guvernului PSD. "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților…

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene au continuat sa se intensifice in ultima saptamana, ceea ce duce totalul pentru perioada 1 iulie - 2 septembrie la 3,9 milioane de tone, cu 20% mai mult decat in intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate de Comisia Europeana, transmite platforma…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cel mai putin dependente de importurile de petrol, cu o pondere de 61% a importurilor nete in consumul de petrol, arata datele pentru anul 2017 publicate de Eurostat. O dependenta de importurile de petrol mai mica decat Romania se inregistra…

- Liderul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase a criticat marți, 27 august, declarațiile recente ale președintelui Igor Dodon, potrivit carora Republica Moldova nu va deveni membra a Uniunii Europene. Potrivit lui Andrei Nastase, politicienii care fac asemenea declarații „fac rau”…

- Romania a avut, si in luna iunie 2019, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,9%, mai mic totusi fata de nivelul de 4,4% inregistrat in luna mai, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Romania continua sa dețina cel mai inalt nivel al inflației din Uniunea Europeana, conform datelor prezentate de oficiul european de statistica – Eurostat. Astfel, in luna iunie, inflația in țara noastra a fost de 3,9%, iar dupa noi se situeaza Ungaria, cu 3,4% și Letonia, 3,1%. Rata anuala a inflației…

- „Am demonstrat ca Romania a abordat acest mandat, inainte de orice, ca pe o misiune in slujba cetațenilor europeni. Am construit toate acțiunile noastre in jurul conceptului de coeziune. Am lucrat in acest spirit și am reușit sa obținem rezultate importante, calitativ și cantitativ, pentru cetațenii…