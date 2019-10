România, în ceață - Cod galben în 19 judeţe; Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate Meteorologii au emis miercuri mai multe avertizari cod galben de ceata, fiind vizate 19 judete. Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa, pe mai multe drumuri judetene, potrivit Mediafax. Judetele vizate sunt Prahova, Giurgiu, Ilfov, Dambovita, Braila, Ialomita, Buzau și Calarasi pana la ora 9.00. Pana la ora 10.00 sunt vizate județele Constanța, Tulcea, Harghita, Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi și Vaslui. Citește și: Gheorghe Falca da detalii despre locul in care Volkswagen ar putea deschide, in Romania, o uzina auto… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

