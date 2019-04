Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare exercițiu multinațional naval din Marea Neagra, „Sea Shield 19”, organizat de Forțele Navale Romane, la care vor participa 2.200 de militari, incepe vineri și se va desfașura atat in apele teritoriale ale Romaniei, cat si in apele internaționale ale Marii Negre, conform Mediafax.Citește…

- Fortele Navale Romane organizeaza in perioada 5-13 aprilie cel mai mare exercitiu multinational naval SEA SHIELD 19, in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre.

- Aproximativ 2.200 de militari din mai multe state vor participa, de la sfarsitul acestei saptamani, la cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, "Sea Shiedl 19".Fortele Navale Romane au transmis marti, printr-un comunicat, ca organizeaza, in perioada 5-13 aprilie, cel mai mare exercitiu…

- "Sea Shield 19" - cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, care va avea loc in perioada 5-13 aprilie, va reuni 20 de nave militare din sase tari, precum si aproximativ 2.200 de militari care vor exersa proceduri intrunite de lupta impotriva amenintarilor subacvatice, de suprafata si aeriene,…

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 5 13 aprilie a.c., "Sea Shield 19ldquo;, cel mai mare exercitiu multinational naval in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre. La exercitiul din acest an participa 14 nave militare romanesti si sase nave militare din Bulgaria,…

- In perioada 8-12 aprilie va avea loc in zona Marii Negre unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale, Sea Shield 2019, care va fi coordonat anul acesta de catre Romania, a informat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in raportul sau anual, informeaza Mediafax.Citește și: DESCINDERI…

- În perioada 7-11 mai va avea loc în zona Marii Negre unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale, Sea Shield 2019, care va fi coordonat anul acesta de catre România, a informat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în raportul sau anual. Scopul exercițiului…

- Peste 1100 de militari vor participa la primul exercitiu multinational organizat de Fortele Navale Romane in anul 2019, intitulat "Poseidon 19", care se va desfasura in perioada 1 8 martie, in raioane din apele teritoriale romanesti si in apele internationale din partea vestica a Marii Negre.Comandamentul…