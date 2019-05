România exportă ma puțină miere în UE decât Ungaria și Bulgaria O cantitate de 137.000 de tone de miere a fost tranzactionata intre statele membre UE in anul 2018, Ungaria fiind cel mai mare exportator de miere spre celelalte state membre, cu o cantitate de 20.000 de tone (14% din totalul exporturilor intracomunitare de miere), arata datele publicate luni de Eurostat cu ocazia zilei mondiale a albinelor potrivit Agerpres.

In topul celor mai mari exportatori intracomunitari de miere, Ungaria este urmata de Belgia (19.000 de tone), Spania (18.000 de tone), Germania (16.000 de tone), Polonia (15.000 de tone), Bulgaria (10.361 tone) si Romania (9.377 tone).

