- Romania si-a exprimat disponibilitatea de principiu, alaturi de alte state membre, pentru preluarea a cinci migranti dintre cei ce au ajuns, recent, pe coastele Maltei, gestul fiind unul "punctual de solidaritate", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis marti AGERPRES.…

- In ultimele zile, 248 de migranți din diferite țari din nordul Africii au ajuns in Malta. Suplimentar fața de aceștia, doua vase cu 49 de migranți la bord au ajuns in largul coastelor malteze, fara a primi permisiunea de acostare. Ministerul Afacerilor Externe confirma informatiile publicate de presa…

- „Ma bucur sa constat ca politica de coeziune reprezinta o prioritate pentru Președinția romana” Dupa un interval tensionat, in care comisarul Corina Crețu a criticat in repetate randuri guvernul și pd fosta sa colega de banca europarlamentara, la rascruce de ani (la intrarea in cel care va decide cine…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru Afaceri europene, si UNICEF Romania lanseaza proiectul "Ambasador Junior la Uniunea Europeana", dedicat copiilor si adolescentilor. Programul, derulat in marja Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, in primul semestru din 2019, reprezinta…

- Premierul Finlandei, Juha Sipila, a afirmat, intr-un interviu aparut la radioul public de la Helsinki, ca tara sa ar putea prelua președinția Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, in loc de 1 iulie, daca acest lucru va fi necesar și daca va primi o solicitare in acest sens din partea Romaniei. Juha…

- Reprezentantul permanent al Romaniei la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, va reprezenta Romania la reuniunile Consiliului Afaceri Generale (CAG) de luni, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-o precizare transmisa AGERPRES . CAG este o...

- Romania a fost condamnata joi de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru neindeplinirea directivei privind depozitele de deseuri, conform careia autoritatile trebuiau sa inchida 68 de gropi de gunoi neconforme pana la data de 16 iulie 2009. Condamnarea vine in urma nerespectarii…

- Vizita presedinteului Klaus Iohannis in Italia Presedintele României, Klaus Iohannis, a sustinut luni, la Palatul Quirinale (Republica Italiana), o declaratie de presa comuna cu Presedintele Republicii Italiene, domnul Sergio Mattarella. Presedintele Republicii Italiene, domnul Sergio…