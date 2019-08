Romania de vacanta, un proiect turistic care promoveaza destinatiile mai putin frecventate

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul federal pentru Supervizarea Comunicațiilor din Rusia (Roskomnadzor) a cerut oficial companiei Google sa înceteze promovarea &"evenimentelor ilegale de masa&" pe platforma sa video Youtube, relateaza Reuters, citata de RFI Romania.

- Ministerul Educației vrea sa dea cate 5 tichete, in valoare totala de 250 de lei, fiecarui elev din Romania. Cu aceste tichete, parinții sau tutorii lor vor putea sa le cumpere manuale, carți, echipament sportiv și rechizite. Un proiect de hotarare in acest sens a fost pus in dezbatere de minister.…

- Fiecare elev din Romania va avea dreptul, in aceasta toamna, sa primeasca 5 tichete a cate 50 de lei fiecare, adica 250 de lei, potrivit unui proiect de hotarare de guvern publicat in dezbatere de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Uleiuri esentiale, pene si puf sau deseuri de hartie - acestea sunt cateva dintre marfurile pe care Romania le exporta si, chiar daca sunt mai putin cunoscute, atrag sute de milioane de euro din strainatate in tara noastra. Iata o lista cu marfuri care...

- Bugetarii din Romania s-au obișnuit cu ideea ca primesc vara de vara un sprijin financiar din partea statului. Exista insa și o problema pentru unii dintre hotelieri, care au avut parte de o adevarata lovitura, fiind obligați sa lucreze astfel decat erau obișnuiți.

- 9 din 10 romani pleaca in cel puțin o vacanța in timpul anului, iar, dintre aceștia, 8 au calatorit in țara, conform unui studiu realizat la sfarșitul lunii aprilie de agentia de media Starcom, parte din seria Human Graph Experience,

- Sigfox, o noua companie franceza care se ocupa servicii de internet, pentru tehnologia IoT (Internet of Things) intra pe piata din Romania cu o provocare extraordinara. Pana in 2030 fiecare obiect ce contine cel putin un circuit electric va fi conectat la reteaua de internet. Compania este puternic…

- Dupa nunta, orice cuplu are nevoie de o perioada de relaxare, iar acesta este motivul pentru care s-a inventat luna de miere. Destinatiile exotice si locurile pline de aventura au fost mereu preferatele tinerilor indragostiti, insa cu timpul, trendurile in materie de vacante s-au tot schimbat. De aceea,…