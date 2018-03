Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o performanta negativa fara precedent la nivel mondial in legatura cu pretul facturilor la energie electrica si gaze naturale, cu majorari de peste 40%, respectiv 48%, intr-un singur an, a afirmat, marti, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu,…

- 'Factura la energie a Uniunii Europene se ridica la 1,11 miliarde de euro pe zi, adica cea mai scumpa factura la energie din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanta negativa fara precedent la nivel mondial. Am ajuns sa inregistram o crestere a pretului la gaze naturale…

- Totul a pornit de la Lituania, care, la sfarșitul anului trecut, a inaintat o cerere prin care ii cerea Uniunii Europene sa renunțe la ora de vara. Asta pentru ca era inutila și punea in dificultate mare parte din locuitori. Lituania susținea ca majoritatea oamenilor considera enervant ca trebuie sa-și…

- Iulian Iancu, presedintele Comisiei de industrii, a spus: "Nu am mai avut niciodata o situatie atat de incordata si conflictuala in aceasta comisie". Acesta a mai declarat ca Daniel Zamfir a avut curajul sa-si asume tot oprobriul tuturor celor care l-au transformat in tinta. Senatorul liberal…

- „Startup Europe Week” [#SEW18], proiect derulat la inițiativa Comisiei Europene, dedicat antreprenorilor la inceput de drum, dar nu numai, și derulat la nivel internațional, a ajuns și in județul Covasna, printr-un eveniment derulat, vineri, la Sfantu Gheorghe. Proiectul „Startup Europe Week (SEW)”…

- Sapte localitati din judetul Covasna vor primi peste 50 milioane de lei, prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) lansat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru mai multe proiecte ce vizeaza modernizarea infrastructurii. Contractele de finantare…

- Un nou ordin ANRE impune distribuitorilor de energie o noua obligatie care, desi se justifica prin interesul social sau strategic, poate lasa loc la abuzuri, asa cum a fost formulata. Iar nota de plata o plateste populatia. „La solicitarea unor autoritati publice nationale sau locale, OD (operatorul…

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- O propunere legislativa, initiata de mai multi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE si minoritati, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare.…

- De aproximativ doua ore au loc discuții intre Tudorel Toader și delegația venita din Polonia condusa de un subsecretar de stat de la Ministerul Justiției polonez. Subiectele pe care cele doua parți le abordeaza se refera la cooperarea in justiție dintre cele doua state, discuția fiind foarte importanta…

- Adoptarea unei conduite preventive, atenția sporita, dar și respectarea urmatoarelor sfaturi, pot fi de folos pentru a evita implicarea in evenimente rutiere. Nu va panicați daca intrați in derapaj! In cazul in care se intampla sa pierdeti controlul masinii sau simtiti ca aceasta este pe cale sa derapeze,…

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- Comisia de ancheta pentru activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, a avut marti, 27 februarie, prima sedinta de la infiintare. Membrii comisiei au ales conducere acesteia.Presedinte va fi senatorul PSD Ionel Daniel Butunoi, vicepresedinte va fi deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar…

- Au inceput inscrierile la Cupa „Paleta argintie”, concurs interjudețean de tenis de masa, adresat sportivilor cu varsta intre 6 și 16 ani. Competiția, organizata de catre Palatul Copiilor Sfantu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna, este inclusa in Calendarul Activitaților Educative…

- Peste 30 de candidați inscriși la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018, care au susținut proba D – de evaluare a competențelor digitale, nu au obținut nivel de competența, conform datelor Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna. Proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului…

- Un angajat care in timpul liber este obligat de angajator sa raspunda la telefon si sa ajunga oriunde ii cere acesta din urma intr-un scurt interval trebuie considerat program de munca, se arata intr-un comunicat de presa al Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

- In data de 21.02.2018, in plenul Parlamentului European de la Bruxelles, eurodeputații au ales vicepresedintele Comisiei pentru Agricultura din cadrul Parlamentului. Eurodeputatul Gabriela Zoana, candidat din partea grupului politic S&D si reprezentant al Partidului Social Democrat, a fost aleasa vicepreședinte…

- Luni seara, pe Strada 1 Decembrie 1918 din Sfantu Gheorghe a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit ca un barbat de 48 de ani, care conducea un autoturism dinspre gara catre centru, a…

- Generația matura de astazi in mod sigur iși amintește termenul „decrețeii”, care definea „generația nascuta de frica morții”, cum suna titlul unui articol destul de amplu, semnat de Roxana Ruscior și postat pe site-ul descopera.ro in 11.27.2014. Exista insa pe internet multe alte materiale informative…

- Pe adresa Comisiei de Taiat Hartii 2 (CTH2), cetațenii au trimis numeroase sesizari privind procesul excesiv de birocratic pe care trebuie sa il parcurga atunci cand solicita eliberarea actelor de identitate. O situație des reclamata CTH2 ii privește pe romanii din Diaspora, care sunt obligați sa…

- Consiliul local Sfantu Gheorghe a aprobat, marti, bugetul municipiului pe anul 2018, de aproape 105,4 milioane de lei, cu circa 23 de milioane mai mic decat anul trecut. Primarul Antal Arpad a declarat ca proiectul de buget a fost construit, ca si in anii precedenti, intr-o nota „realist-pesimista”,…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- In comunele Aita Mare, Brateș, Comandau, Dalnic, Dobarlau, Valcele și Varghiș nu funcționeaza in prezent nici un cabinet stomatologic. In anul 2018 exista localitați ai caror locuitori trebuie sa se deplaseze mai bine de 10 kilometri pana la cel mai apropiat cabinet stomatologic. Deși, la ora actuala,…

- Anul 2018 a inceput cu greutați, in Dobarlau. Potrivit primarului Bogdan Barbu, bugetul comunei va fi cu 30% mai mic decat cel de anul trecut. „Urmeaza sa votam bugetul și suntem ușor dezamagiți, pentru ca am pierdut foarte mulți bani…avem un buget mai mic cu 30% fața de cel de anul trecut. Nu suntem…

- a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN. Potrivit unui comunicat al MEN, transmis miercuri AGERPRES,…

- Peste 130 de persoane au frecventat anul trecut cursurile de echitatie organizate in cadrul Centrului ecvestru infiintat de Primaria Sfantu Gheorghe, a declarat directorul executiv al Asociatiei Vadon, Demeter Janos, care administreaza aceasta baza sportiva si de agrement. Potrivit acestuia, pe langa…

- Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții C.S. „Alpin”, competiția s-a desfașurat in Poiana Brașov și a facut parte din calendarul național de competiții organizate sub egida Federației Romane de Schi Biatlon, avand la start peste 100 de copii de la diferite cluburi din intreaga țara. „Sportivii…

- Romanii, persoane fizice, care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE, scriu…

- Cetatenii (persoane fizice) care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE. „Puterea…

- „Cugetarile” din episoadele 36 si 37 m-am straduit sa le am ca „principii”, atat in predici cat si in viata. Daca din Biserica mea am facut un locas cu o floare, cu o icoana impodobita, a carei stralucire aprinde simtul de religiozitate si evlavie in inima oricui care intra in ea, pentru starpirea relelor…

- Lucrari de Beethoven, Liszt și Rachmaninov vor putea fi ascultate astazi, la Sfantu Gheorghe, in interpretarea pianistului covasnean Szocs Botond. Recitalul acestuia are loc la Biserica Unitariana din municipiu (din strada Kos Karoly, nr.2), incepand cu ora 19.00. Intrarea este libera. Originar din…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate în traficul de organe si ca va cere explicatii publice în acest sens. "Traficul de organe se facea…

- UPDATE: Peste 20 de pompieri militari au intervenit in aceasta dimineața cu motofierastraie cu lanț pentru degajarea a 75 de arbori cazuți pe DN11C. Un echipaj din cadrul Secției de pompieri Tg. Secuiesc intervine pentru degajarea unor arbori cazuți pe liniile de curent electric in localitatea Balvanyos.…

- Furtul unei biciclete i-a adus unui barbat din Giurgiu nu unul, ci doua dosare penale! De ce? Pentru ca, odata demascat, s-a dovedit ca hoțul in varsta de 42 de ani fura și curent electric. Locuința sa din comuna giurgiuveana Stanești – care in documentele furnizorului de curent aparea ca fiind deconectata…

- Covasnenii au avut ocazia sa traiasca sau sa retraiasca, duminica, atmosfera inalțatoare creata de fenomenul cultural numit „Cenaclul Flacara”, in cadrul spectacolului extraordinar „Remember Cenaclul Flacara – Adrian Paunescu”, oferit de fiul poetului, Andrei Paunescu, și invitații sai. La evenimentul…

- • Arbitrul pietelor de servicii postale si de telecom admite: nu si-a indeplinit 9 din cele 34 de obiective asumate pentru 2017 pe fondul „blocajului institutional“ • Atacul asupra ANCOM continua: parlamentarii puterii ar vrea sa aiba anual posibilitatea de a-i demite pe sefi, la fel ca la…

- Inlocuirea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa, potrivit Eurostat. Becurile cu LED se bucura de o popularitate tot mai mare in ultima…

- Covasnenii, cuprinși de euforia sarbatorilor de iarna, se pare ca au fost mulțumiți de produsele cumparate și de serviciile oferite de unitațile de consum din județ, intrucat, potrivit directorului Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (C.J.P.C.) Covasna, Mircea Diaconu, la instituția…

- O platforma online, pe care sunt disponibile informații despre impozite și taxe, jocuri și activitați de invațare, dar și alte resurse a fost lansata la finele anului 2017. Platforma este intitulata „TAXEDU” (numele derivand din cuvintele „Taxa” și „Educație”) și a fost realizata in cadrul proiectului…

- Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) a înregistrat în 2017, pe aeroporturile Otopeni și Baneasa, un numar record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decât în 2016, depașind media europeana, se arata într-un comunicat transmis marți de companie. Potrivit…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- In zilele acestui weekend vor avea loc inca doua evenimente crestinesti, care vin sa incheie ciclul bogat al Sarbatorilor de Iarna. Astfel, pe 6 ianuarie are loc Botezul Domnului, numit in popor și Boboteaza, iar pe 7 ianuarie – Sfantul Ioan. Sunt praznice respectate de toti credinciosii, fiind…

- „PNL avertizeaza guvernarea PSD-ALDE ca lipsa totala de respect din partea acesteia pentru revendicarile medicilor de familie va declansa, in cateva zile, un val de nemultumiri sociale fara precedent, cei afectati fiind chiar cetatenii care au mai multa nevoie de buna functionare a mecanismelor statului,…

- Pentru un cuplu din Sfantu Gheorghe, Craciunul acesta a reprezentat o sarbatoare mai mare decat și-ar fi putut dori: Ajunul Craciunului a venit cu cel mai frumos cadou – o fetița. Micuța este singurul copil nascut in perioada sarbatorilor de iarna, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”…