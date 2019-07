Stiri pe aceeasi tema

- România a fost anul trecut pe locul patru în Uniunea Europeana în ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, în scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial, informeaza AGERPRES. …

- Proiectul de amnistie si restructurare a datoriilor fiscale poate starni controverse, insa este important sa observam situatia de ansamblu din Romania. La finalul anului 2018 existau datorii fiscale restante de aproximativ 30 mld lei. Dintre acestea, doar aproximativ 0,5 mld lei…

- Studentii Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu s-au clasat pe locul 5 la Campionatul European de Robotica - EUROBOT OPEN 2019, care s-a desfasurat in perioada 30 mai - 1 iunie 2019, in localitatea La Roche sur Yon, Franta. ULBS a participat cu doua echipe din cadrul Facultatii de Inginerie - CyberTech…

- Mari medici romani revin in Romania! Reușim sa ne readucem acasa valorile! Ieri, nume mari ale medicinei, profesioniști desavarșiți confirmați in Marea Britanie, Germania, Franța, Statele Unite, Italia, Belgia și Ungaria și-au exprimat disponiblitatea de a reveni acasa, in Romania, in discuțiile…

- Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pe teme de Justitie si alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai. Echipa motorului gratuit de cautare pentru…

- Fostul președinte Traian Basescu a analizat și subiectul lansat de președintele Franței, Emmanuel Macron, privind inființarea unei armate europene. ”Și daca presupunem ca maine Uniunea Europeana are propria ei armata este extrem de vulnerabila in fața Rusiei. Nu pentru ca armata Federației…

- Organizatorii noii serii de curse Roborace prezinta mașinile electrice care vor participa fara pilot la un prim sezon competițional de teste. Evenimentul trebuie sa deruleze peste cateva zile, pana la sfarsitul primaverii, si vehiculele vor putea fi vazute pe circuite din Spania, Italia, Marea Britanie,…