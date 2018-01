Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca majorarea unor taxe si impozite locale, decisa de Consiliul Local in luna decembrie, va fi anulata, printr-un nou proiect de hotarare care va fi supus votului in urmatoarea sedinta a alesilor locali. Edilul-sef…

- O serie de organizatii maghiare din România beneficieaza de un sprijin record, mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarâri de guvern adoptate de Executivul ungar. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde…

- „Transport Urban Resita este un proiect al meu, pe care mi l-am dorit, l-am enuntat si in campania electorala, sa aduc transportul urban inapoi in Primarie, spune primarul Ioan Popa. A pornit in 23 decembrie 2017, am achizitionat – cu o finantare bancara de 7,4 milioane de lei – autobuze…

- Boldurul este una dintre comunele timisene moderne, in care s-au facut multe, insa cei care conduc destinele localitatii mai au destule proiecte in plan. Dintre acestea, modernizarea si schimbarea sistemului de iluminat public in localitate va fi implementat in curand. Proiectul, in valoare de 1,5 milioane…

- Timișoara pierde aproximativ 33 de milioane de euro in urma reducerii cotei impozitului pe venit. Pentru ca modificarile facute de Guvernul Romaniei sa nu afecteze planurile primariei pe anul viitor, primarul Nicolae Robu e hotarat sa ia un credit. „Nu aș vrea sa renunț deocamdata la niciuna…

- Pregatirile au inceput de multa vreme și asta o dovedește bugetul pentru domeniul cultural distribuit de primarie, care s-a triplat in ultimii șase ani. Un alt pas foarte important il dovedește adoptarea strategiei culturale pe termen lung a orașului (2014-2024). Cei implicați au fost nevoiți sa…

- Bugetul municipiului Chisinau pentru anul 2018 a fost aprobat in lectura finala in cadrul sedintei din 22 decembrie a Consiliului municipal, cu votul a 44 de consilieri. Proiectul prevede venituri in suma de 3,75 miliarde de lei si cheltuieli de peste 4 miliarde de lei. Fata de bugetul aprobat pe anul…

- Dupa tot „circul“ pe care l-au facut in Consiliul Local și in afara lui, liberalii au cedat. Cu excepția consilierului Costel Birsan, care s-a abținut, toți consilierii au votat ultimul proiect de hotarare necesar pentru continuarea investițiilor cu fonduri europene pentru reabilitarea…

- Se pare ca, problemele se tin lant in ceea ce priveste sistemul centralizat de incalzire si aduce mari pagube la bugetul local in vederea acoperirii pierderilor de agent termic. Dupa cum se stie, de cativa ani, furnizarea agentului termic este un serviciu necorespunzator, dar scump. Primaria insa…

- Muzeul Gheorghe Tattarescu va fi restaurat si consolidat cu 17 milioane de lei de la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), privind aprobarea studiului de fezabilitate. Lucrarile vor dura un an de la data transmiterii…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- Podul Eroilor ar urma sa fie reabilitat și largit la patru benzi cu bani din bugetul de stat, obținuți de primarie prin PNDL II. Pentru a putea incepe șantierul, primaria a lansat licitația pentru un „contract de lucrari aferente obiectivului de investiții «Reabilitare Podul Eroilor»”.…

- Revolutia din decembrie 1989 de la Timisoara reprezinta un moment important al istoriei acestui oras - Capitala Europeana a Culturii 2021, astfel ca istorici si oameni de cultura au intocmit un traseu turistic tematic ''pe urmele Revolutiei'', pentru vizitatorii care vor veni aici. ''Cand merg in SUA…

- Proiectul de modernizare cu fonduri europene a sistemului de termoficare din cartierul Bahne va fi rediscutat in ședința de saptamana viitoare a Consiliului Local Focșani. Daca acest proiect nu va obține nici acum voturile necesare din partea consilierilor locali liberali, atunci Focșaniul nu va putea…

- In sedinta de Guvern de joi, 14 decembrie, Guvernul Romaniei a alocat judetului Maramures suma de 25 de milioane de lei din rezerva bugetara, pentru plata in continuare a lucrarilor de dezvoltare la Aeroportul International Maramures, se arata intr-un comunicat al Consiliului Judetean Maramures. La…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, in crestere…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, in crestere cu 4,26% fata de executia…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și 1.033,1…

- Guvernul a adoptat miercuri proiectul de buget pe 2018, acesta bazandu-se pe o creștere economica de 5,5%, o inflație de 3,1% și un deficit sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB) . Salariul minim va urca cu 9%, pensiile vor crește cu 10%, iar pensia minima cu 23%. Anul viitor va fi primul in care economia…

- In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași nivelul de 200 miliarde euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri suplimentare, 21,1 miliarde lei vor merge catre bugetul sanatații,…

- Guvernul va aloca in ședința de Guvern de miercuri 5 milioane de lei pentru CET Arad. Cel puțin acestea sunt promisiunile facute de vicepremier catre primarul Gheorghe Falca. In consecința, consilierii au decis sa reduca din alocarea de la bugetul local, pe care o intenționau sa o faca. Practic,…

- Consiliul Municipal Chișinau a aprobat astazi, în prima lectura, bugetul municipiului Chișinau pentru anul 2018. Documentul a fost susținut cu votul a 33 din cei 51 de consilieri locali, transmite MOLDPRES. Bugetul pentru anul viitor prevede venituri în suma de 3,621 miliarde…

- Trotuarul ce duce de la parcarea de langa Castelul Huniade spre sediul Primariei Timișoara este o adevarata bataie de joc pentru pietoni. La un moment dat, acolo era și o pista de biciclete, insa aceasta a disparut, in zona in care iși are sediul Direcția de Sanatate Publica fiind amenajate…

- Fostul tenisman Ion Țiriac, in prezent om de afaceri, a criticat, joi, proiectul "Romania in mișcare", anunțat de ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, in cadrul Conferinței Naționale "Trecut, prezent și viitor in sportul romanesc", precizand ca suma alocata, 9 milioane…

- Orasele din Marea Britanie nu mai pot candida pentru titlul Capitala Europeana a Culturii 2023, ca urmare a Brexitului, a confirmat joi Comisia Europeana.Citeste si: Retineri IN MASA dupa perchezitii de proportii la institutiile nebancare. Prejudiciu de zeci de mii de euro Capitale…

- Marti 21 noiembrie 2017 a avut loc sedinta ordinara a CL Carei. Pe Ordinea de Zi au mai fost adaugate de catre primar 2 proiecte inainte de inceperea lucrarilor. In cadrul dezbaterilor despre stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul viitor s-a facut referire la noile reglementari ale Guvernului…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat marti ca municipalitatea are o lista cu 12 imobile din Timisoara ai caror proprietari vor intra sub incidenta prevederilor ''taxei pe paragina'', care permit supraimpozitarea cu pana la 500% a celor care nu-si intretin corespunzator terenurile…

- Cel mai mare parc suspendat și cea mai inalta cladire din Romania: doar doua dintre componentele ansamblului de 220 de milioane de euro care va fi inaugurat la Timișoara. In ianuarie 2018, tot ca parte a Openville, va porni și construirea pasajului subteran din Piața Consiliul Europei.

- „Bugetul propriu, strict al nostru, este de 30 de milioane de lei, fara salariile pentru profesori și asistența sociala. Prin masurile fiscale care s-au adoptat recent, bugetul nostru pierde circa 5 milioane de lei. Ca sa va faceți o idee ce inseamna 5 milioane de lei, noi in acest an am…

- Proiectul de refacere a industriei penitenciarelor din Romania - care apartine Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) - presupune construirea, in prima faza, a unui numar de aproximativ 20 de fabrici, unde ar putea lucra aproximativ 10.000 de detinuti.…

- Executivul a aprobat, în sedinta de ieri, semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si a Memorandumului de întelegere ca parte integranta a acestui Acord. Semnarea documentelor va crea…

- Producatorii europeni vor avea in 2018 viitor un buget de 179 de milioane de euro pentru a promova produsele agricole in interiorul și in exteriorul UE, dar și pentru a continua sa gaseasca noi piețe, se arata intr-un comunicat publicat marți de Comisia Europeana. Bugetul adoptat miercuri de Comisia…

- Va reamintim ca Primaria Timișoara a primit o finanțare europeana nerambursabila pentru reamenajarea malurilor canalului Bega, in valoare de 6 milioane de euro. Parte din acest proiect, dar pe banii municipalitații, au fost achiziționate și șapte vaporașe, care ar fi trebuit folosite pentru…

- Ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei are loc in perioada 16-19 noiembrie, iar municipalitatea vrea sa fie cat mai vizibila in București. Astfel ca inchiriaza un stand de 20 de metri patrați, cu inalțimea de patru metri și doua laturi libere. Standul despre care vorbim…

- Primarul Nicolae Robu a criticat in termeni duri masurile de fiscalitate, nu din punct de vedere al taxelor, ci al modului in care este afectat bugetul comunitatilor locale. Edilul-sef al Timisoarei spune ca bugetul municipalitatii se va reduce cu 35,5 la suta, orasul urmand sa aiba o pierdere de 33…

- Toti elevii din Gagauzia, regiune autonoma din sud-vestul Republicii Moldova, vor fi hraniti gratuit. Un proiect in acest sens a fost votat astazi de majoritatea deputatilor din Adunarea Populara.

- Autoritatile din Galati intentioneaza sa modernizeze soseaua de centura a municipiului si vor sa depuna un proiect pentru obtinerea de fonduri europene. Proiectul, in valoare de aproape 40 de milioane de euro, trebuie finalizat pana in 28 decembrie, iar marti, Consiliul Local a adoptat o hotarare…

- Un cunoscut festival clujean își încheie activitatea, la un an dupa ce Clujul a pierdut titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021. Se pare ca, pierderea acestui titlu aduce și închiderea robinetului pentru cultura. Cea de-a zecea ediție a festivalului…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a declarat ca, in cursul lunii octombrie 2017 a fost semnat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), actul adițional pentru reabilitarea drumului Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți…

- Belfast si Londonderry au depus o aplicatie comuna, in timp ce restul de patru orase candideaza in nume propriu. Localitatea aleasa va fi a treia din Marea Britanie care va detine acest titlu, dupa Glasgow (1990) si Liverpool (2008). Capitale Europene ale Culturii in 2023 vor fi alese din Marea Britanie…

- La inceput de toamna, primarul Nicolae Robu spunea ca ACS Poli Timișoara va ramane fara finanțare de la bugetul local, dupa ce s-a vazut nevoit sa retraga de pe ordinea de zi a unei ședințe de consiliu local un proiect ce prevedea alocarea de bani publici la echipa lui de suflet. Edilul-șef…

- Comisia Europeana a lansat recent un avertisment cu privire la Pilonul II de pensii din Romania. Potrivit unui document datat 24 octombrie si publicat de Economica.net, oficialii europeni sustin ca Executivul de la Bucuresti intentioneaza sa reduca transferurile catre Pilonul II, transferuri care…

- O reforma structurala a sectorului bancar din UE propusa in 2014, relativ tarziu dupa criza bancara din 2007-2009, trebuia sa fie raspunsul Europei la asa-numita 'regula Volcker', denumita dupa fostul presedinte al Rezervei Federale americane, Paul Volcker, care impiedica bancile de pe Wall Street…

- Bugetul pe 2017 al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) va crește, dupa rectificarea aprobata de catre Guvern, cu aproape 3%, pana la 60,598 milioane de lei, de la 58,841 milioane de lei, cat se prevazuse la inceputul anului, se arata in proiectul de act normativ, publicat spre dezbatere…

- Proiectul de Lege prevede ca, „incepand cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educatiei Nationale, se asigura fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti devenite executorii pana la 31 decembrie 2017, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub…

- Consilierii locali au adoptat, marți, creșterea prețului gigacaloriei, in condițiile in care a crescut și prețul gazului. Potrivit proiectului de hotarare, prețul de producție al gigacaloriei crește de la 374,26 lei/Gcal, suma ce include TVA, la 398,49 lei/Gcal, inclusiv TVA. Daca la inceputul…