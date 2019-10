DJ Dark, Mentol si Delia Rus colaboreaza pentru piesa “Poezii”

Ultima lansare a Deliei Rus, ce ii are in colaborare pe DJ Dark si Mentol, este o poezie dance ce are un aer de toamna. Dj Dark, sau Saszet Balint, își începe activitatea de DJ în anul 2003, la vârsta de 14 ani. Introducerea in productia muzicala o are in anul 2008, urmand… [citeste mai departe]