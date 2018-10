Stiri pe aceeasi tema

- O parte din angajații Filarmonicii Banatul, cei care sunt membri in sindicat, sunt in greva inca de vineri, 5 octombrie, zi in care a avut loc și deschiderea noii stagiuni. Ei spun ca directorul Ioan Garboni refuza sa semneze contractul colectiv de munca și ca le vorbește urat, insa managerul…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a fost reclamat la Comisia Europeana pentru rasism, in urma unei vizite pe care a facut-o intr-un cartier in care locuiesc persoane de etnie rroma, iar edilul le-a transmis sa mearga la munca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat astazi ca se fac pregatiri pentru demolarea porții de intrare in oraș situata la intersecția dintre Calea ... The post Joi se darama baricada din Calea Martirilor appeared first on Renasterea banateana .

- Ura revarsata în strada si vânatoarea de oameni pe strazi „nu au ce cauta într-un stat de drept”. Asta spune cancelarul german Angela Merkel, dupa doua zile de violente provocate de simpatizanti ai extremei drepte la Chemnitz, localitate din fosta Germanie comunista.…

- Filmulețele postate de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, in care edilul timișorean marcheaza pana și zece goluri in timpul unor partide amicale de fotbal au devenit virale pe Facebook și, mai nou, subiect de parodie. Zeci de utilizatori Facebook au acuzat ca golurile edilului sunt aranjate.Recent,…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR „Fara penali in functii publice", dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi, informeaza Digi24 .

- Dialog halucinant pe pagina de Facebook a primarului Timisoarei, Nicolae Robu. Edilul a postat pa pagina sa o poza cu luna si un vers din poezia „Sara pe deal”. O cetateanca a incercat sa il abordeze pe primar cu o problema spinoasa din oras, dar edilul nu s-a lasat perturbat.