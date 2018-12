Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rybnikova, in varsta de 15 ani, a intrat in baie, și-a pus iPhone-ul la incarcat și a intrat in cada. Fata a scapat telefonul accidental in apa, in timp ce le trimitea mesaje prietenilor ei. Adolescenta a fost electrocutata și a murit din cauza insuficienței cardiace inainte ca parinții sa-i…

- Ministrul de Justiție al Ucrainei a cerut Curții Europene în numele cabinetului ucrainean de miniștri, protecția marinarilor capturați de Federația Rusa. Ministrul Justiției al Ucrainei dl. Pavlo Petrenko a declarat în cadrul ședinței Guvernului de la Kiev din 28…

- Un diplomat rus, Andrei Belousov, directorul adjunct al Departamentului de neproliferare și control al armamentului din cadrul Ministerului de Externe al Rusiei a declarat ca Rusia se pregatește sa-și apere teritoriul impotriva oricarei agresiuni, in timp ce retragerea unilaterala din Tratatul INF de…

- Andra și Catalin Maruța formeaza cel mai bine sudat cuplu din showbiz! Artista și prezentatorul tv nu se sfiesc sa iși arate dragostea ori de cate ori au ocazia. Recent, cei doi au ajuns intr-un loc care are o semnificație aparte pentru ei. Andra a publicat o fotografie in care apare alaturi de Catalin…

- In urmatorii 10 ani, Federația Rusa risca sa se dezintegreze, pe teritoriul sau urmand sa apara mai multe state. Totuși, președintele rus Vladimir Putin va pastra conducerea pana la sfarșitul vietii sale, prezice Gherman Obuhov, fost disident sovietic și fondatorul Coaliției Internaționale Anti-Putin…

- Elvetia ''nu va tolera'' o ''escaladare'' a activitatilor de spionaj rusesc pe teritoriul sau, a declarat luni seful diplomatiei elvetiene, Ignazio Cassis, anuntand o intalnire in curand cu omologul sau rus pe aceasta tema, potrivit France Presse. Acest…

