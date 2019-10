Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna le spune colegilor ca, daca USR intra la guvernare cu PNL, vor primi cel mult unu-doua ministere. In schimb, daca așteapta alegerile, avand in vedere scorul de la europarlamentare, ar putea deține jumatate de guvern și eventual și prim-ministrul. „Daca intram acum la guvernare ne…

- Ploiesteanul Gabriel Dalea, membru al formatiunii politice Alternativa Dreapta (AD), considera ca Dan Barna va fi debarcat din fruntea USR imediat dupa alegerile prezidentiale, scrutin care ii va aduce liderului USR cel mult a treia pozitie in preferintele de vot. Dalea a postat pe Facebook…

- ”Nu am nimic de ascuns”, spune Dan Barna, dupa ce jurnaliștii de la Rise Project au anunțat pe Facebook ca urmeaza sa publice un articol de investigație despre candidatul USR-Plus la președinție. ”Rise s-a concentrat pe cateva intreprinderi care nu au rezistat dupa perioada de sustenabilitate a proiectelor…

- Un material marca ”Rise Project” scoate la iveala adevarul despre Dan Barna, candidatul USR la prezidențiale. Antreprenor de succes la baza, Dan Barna duce in spate o serie lunga de eșecuri. Aceste greșeli...

- Rise Project anunța, in plina campanie prezidențiala, ca urmeaza sa prezinte dezvaluiri despre Dan Barna, vazut de anumite sondaje finalist in turul 2.Rise Project, unul dintre site-urile de investigații cu mare trecere in randul romanilor cu opțiuni politice de dreptat, a difuzat, luni seara,…

- „Toata ziua de duminica, 1 sept, prima zi de vot, Catalin Drula a avut parola de la sistemul de vot. Putea sa genereze linkuri de vot, sa genereze noi adrese de email, sa suprascrie voturi, sa faca ce voia el. Catalin Drula – om de baza in Echipa Barna – a vut mijloacele sa faca o frauda naționala.…

- Unul din candidații la șefia USR, cursa caștigata de Dan Barna, a depus vineri pe grupul intern al partidului, intitulat „Poiana lui Iocan”, o Contestanție la scrutinul despre care spune ca ridica suspiciuni de frauda. Contestația ii aparținee lui Vișinel Balan, tanarul despre care presa internaționala…